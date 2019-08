Posibilidades de reubicación

Ya analizarían el cambio de sede de centro de estudios

PROGRESO.— Luego de casi cuatro décadas de establecerse en este puerto, con instalaciones a la orilla de la playa al final del playón poniente, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar de Yucalpetén 17 “Felipe Carrillo Puerto” sería reubicado a otra parte de la ciudad, donde el gobierno del Estado construiría un nuevo y moderno edificio.

El Cetmar ocupa un terreno de seis hectáreas, el cual absorbería el gobierno del Estado para llevar al cabo ambicioso proyecto turístico. A cambio construiría un edificio nuevo y moderno que estaría cerca del Instituto Tecnológico Superior Progreso (ITSP), en el oriente de la ciudad, a un costado del libramiento a Chicxulub.

El Cetmar colinda en el lado poniente con la marina turística Yucalpetén, donde también se ubican las instalaciones del exhotel Fiesta Inn. Por su parte oriente tiene colindancia con el playón poniente y al norte con extensa playa.

Hay versiones de que existen planes para hacer un trueque de terrenos: el del Cetmar para realizar un proyecto turístico, el colegio sería reubicado en otro lote también amplio y a cambio para cederlo se le construiría un nuevo edificio con todos los servicios y talleres con que ahora cuenta.

De ese proyecto de reubicar del Cetmar en este puerto no hay información oficial, pero al menos sí se sabe, como lo comentó el alcalde Julián Zacarías Curi, quien en respuesta a esas versiones dijo que “hay algo vago, pero no se sabe mucho y no creo que valga la pena publicarlo”.

Por su lado, el maestro en ciencias Carlos Andrés León Alemán, director del Cetmar, un poco sorprendido con la noticia de reubicar esa escuela dijo que oficialmente no le han notificado nada, pero que le han solicitado información sobre las instalaciones, como extensión, edificios, las condiciones en que se encuentran, número de alumnos, personal docente y administrativo.

El directivo mencionó que estuvo de visita en Yucatán el licenciado Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Al parecer se reunió con el gobernador y luego de esa visita le solicitaron información del Cetmar y las proporcionó, pero no le han informado oficialmente qué planes hay para esa escuela, de la que es director desde hace ocho años.

Historia

El Cetmar entró en funcionamiento en septiembre de 1981. Ocupa un terreno de seis hectáreas, tiene 17 edificios, 16 aulas, centro de cómputo, oficinas administrativas, sala audiovisual, biblioteca, dos módulos de baños, tres laboratorios (química, biología y física) y talleres de mecánica naval, entre otros.— Gabino Tzec Valle