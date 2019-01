Posible boicot a Chichén empaña anuncio nacional

Ante las quejas por el incrementó al precio de entradas a zonas arqueológicas de Yucatán, incluyendo Chichén Itzá, y la amenaza de un posible boicot desde Quintana Roo por ese motivo, Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Fomento Turístico del Estado, trata de desligarse de esa situación.

Al preguntarle el reportero del Diario si estarían preparados para afrontar un boicot contra las zonas arqueológicas de Yucatán, la secretaria respondió:

“Eso, insisto, no queda en manos de la Sefotur, pero estaremos trabajando transversalmente para hacer lo que mejor le convenga al Estado”.

Sergio González, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Quintana Roo, dijo ayer que es un abuso la decisión del gobierno del estado de Yucatán de subir hasta en un 100% las tarifas de acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

El turistero quintanarroense advirtió también que podrían hacer un boicot al dejar de vender a Chichén Itzá como destino turístico.

Entrevistada al respecto al término de la conferencia de prensa sobre la participación de Yucatán como estado invitado a la Feria de León, la funcionaria respondió:

“Desconozco cuál haya sido la declaración de Sergio, pero en general puedo pensar que lo único que se está haciendo es ajustar las tarifas a lo del mercado”.

Al preguntar otro reportero sobre la decisión de aumentar estas tarifas, Michelle Fridman expresó:

“Entiendo que el estudio se hizo, pertenece a otras dependencias, no es cosa de Sefotur; sé que hubo un estudio de mercado para quedar alineados con las tarifas de sitios similares”.

En opinión de la secretaria, y contra el anuncio del boicot para dejar de ofrecer a Chichén como destino turístico desde Quintana Roo, este aumento de tarifas no afectará la afluencia de visitantes a la entidad.

“No va a reducir el turismo, era importante nivelar los sitios arqueológicos en comparación con otros sitios turísticos similares, estaban por debajo las tarifas y estos cambios van a impactar principalmente a extranjeros, que con los tipos de cambio, etcétera, pues no les hace mucha diferencia. No creo que haya una baja en turismo, es algo que el Estado necesitaba”, afirmó.

Al insistirle en cómo se dio la decisión de aumentar estas tarifas, contestó:

“Es que, insisto, no es un tema de la Sefotur, así es que no sé cómo se haya medido, no puedo contestar. Me parece que tiene más que ver con otras dependencias”.

Poco antes de la entrevista, la funcionaria estatal acompañó a Gabriel Pérez Navarro y Fabián Obregón Torres, presidente de la Feria de León y Parque Ecológico, y director del Patronato de la misma feria, respectivamente, en una conferencia de prensa.

En dicha conferencia se informó que a 193 años de que se inició esta feria, por primera vez se invitó a otro estado a participar, y fue el caso de Yucatán.

Como preámbulo de esta conferencia, Michelle Fridman hizo un balance de los logros obtenidos en materia de turismo, durante estos primeros 100 días de la actual administración estatal, incluyendo la próxima llegada de dos nuevas navieras a Progreso, entre otras cosas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA