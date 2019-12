Positivo y mejorable

Elogian en un foro la consulta ciudadana antes de enviar al Congreso el presupuesto estatal.— Reiteradas invitaciones que no tuvieron respuesta favorable al Consejo Consultivo

Líderes empresariales, académicos y funcionarios que participaron en un foro en el Diario tuvieron palabras de elogio al proceso de consulta que siguió el gobierno del Estado antes de enviar al Congreso su iniciativa de presupuesto para 2020.

Los especialistas destacaron el valor del Consejo Consultivo del Presupuesto, un organismo que incluye a representantes de las cámaras empresariales, de la sociedad civil, de la academia y los colegios de profesionales, aunque también apuntaron que, como todo proceso, puede mejorarse.

Como anticipamos ayer, el foro “Los impuestos y su impacto en Yucatán” reunió en el Diario a la secretaria de Gobierno, abogada María Fritz Sierra; el doctor Luis Ramírez Carrillo, investigador de la Uady; al ingeniero Raúl Aguilar Baqueiro, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán y de la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y al empresario hotelero Carol Kolozs Fischer, vicepresidente de Actividades Culturales de la Cámara de Comercio de Mérida.

En nuestra edición de ayer informamos sobre las respuestas a dos de las cuatro preguntas planteadas y hoy damos cuenta de las dos restantes.

Ante la tercera pregunta, ¿Cómo considera el rol de las cámaras empresariales en la asesoría y aprobación del presupuesto?, las respuestas fueron, en síntesis, las siguientes:

Aguilar Baqueiro:

Lo considero como algo positivo e inédito. Históricamente, conocíamos el presupuesto cuando ya estaba aprobado, cuando ya no había nada que hacer. En el Consejo Consultivo el gobierno del Estado nos presentó cuál era su problema financiero, la propuesta de ingresos y egresos. Ahí pudimos analizar, influir, modificar e inclusive desechar. Es importante señalar que la propuesta final no fue la misma que llegó al Consejo.

Como todo consejo, debe tener un proceso de maduración y, como cualquier proceso, seguirá mejorando, pero lo considero positivo.

Kolozs Fischer:

Tuve la gran suerte de venir a Mérida, a Yucatán, hace 13 años y lo considero como una bendición de Dios. A diferencia de lo que ocurre en otras partes del país y del mundo, aquí la sociedad verdaderamente tiene la posibilidad de acercarse al gobierno por medio de las cámaras empresariales.

El gobernador nos visitó en su momento para presentar el proyecto de presupuesto a las cámaras. Tuvimos la oportunidad de participar, de opinar, se tomó en cuenta la opinión de las cámaras y al final de cuentas se consideró que la mejor solución era el aumento del impuesto al hospedaje. Yo tengo que respetar ese acuerdo.

Ramírez Carrillo:

Veo a las cámaras empresariales como una extensión de la sociedad civil mexicana. Me parece que en particular en este momento es fundamental fortalecer los espacios frente a la perspectiva de un Estado totalitario y un gobierno centralista que eventualmente se perfila como el intento —espero yo fallido— de armar una dictadura… y lo digo abiertamente: me parece que estamos en un momento grave, en el que el enemigo está fuera, el enemigo es el gobierno federal. Así lo siento y creo que así lo percibe muchísima gente, no solamente desde la academia.

Entonces, el fortalecimiento de cualquier mecanismo y organismo de representación de la sociedad civil es muy importante.

Considero que uno de los grandes aciertos del gobierno de Mauricio Vila —lo he dicho en otras ocasiones, así como creo que hay desaciertos todavía en este primer año— es la apertura para la inclusión, en términos de género y de sociedad civil. Es un gobierno que está dispuesto a escuchar, supongo que también a rectificar en un momento dado. Pero que se consulte a las cámaras y que se les siga consultando creo que es fundamental.

No conozco los detalles de las negociaciones, pero me parece que no hay suficientes correas de transmisión rápidas para el conjunto de todos los empresarios. Las cámaras tienden a ser más representativas de los sectores más fuertes y menos representativas de los más débiles.

Los empresarios medianos y pequeños participan poco, se ven poco representados en las cámaras y de hecho tienen poca información al respecto.

María Fritz:

En el Consejo Consultivo no están representados solo los empresarios, sino todos los sectores. Quiero decir que individualmente también se les invitó a los hoteleros que en un momento manifestaron no estar de acuerdo, se les invitó porque forman parte de la cámara empresarial.

Muchos de los representantes de las asociaciones de hoteleros acudieron; algunos, pocos, no acudieron. Reiteradamente se les hizo la invitación incluso a reunirse personalmente con el gobierno del Estado y ellos decidieron no acudir, no aportar, no participar.

El Consejo es una representación de la sociedad y allá entro yo como una ciudadana, porque no tengo partido político alguno, y me siento realmente una ciudadana. Es un logro social sin precedente, creo que es algo por lo que como sociedad hemos luchado.

Recordemos que hace cuatro años, en 2014, se presentó formalmente la solicitud de hacer este Consejo, pero no hubo eco en ese entonces y en 2018 el gobernador Vila Dosal lo primero que hizo fue instalar este Consejo.

Me consta que el proyecto de presupuesto llegó muy diferente al Congreso. Después de más de dos docenas de reuniones entre todos los representantes, se modifica lo que el gobierno había propuesto, se mejora, se discute. Estuvimos en Consejo más de tres horas en desacuerdos y finalmente se privilegia el bien colectivo y es ese el proyecto que pasa al Congreso del Estado. O sea, es un verdadero ejercicio en el que se escuchó a la sociedad y se modifica; es muy importante esto. Este proyecto de presupuesto fue modificado en beneficio de todos en el Consejo.— Víctor M. Dzul Zum

“Me parece que en particular en este momento es fundamental fortalecer los espacios frente a la perspectiva de un Estado totalitario”

