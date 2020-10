Posponen la descacharrización en Mérida debido a "Gamma"

Mérida, Yucatán, 3 de octubre de 2020.- Debido a las fuertes lluvias que ocasiona la tormenta tropical “Gamma”, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que se pospone para el próximo sábado 10 de octubre la Campaña de Descacharrización para las comisarías y colonias aledañas a la periferia del norte de la capital yucateca, la cual estaba programada para mañana domingo.



La dependencia estatal precisó que se dispuso esta determinación para evitar incidentes y proteger la integridad de los habitantes de comunidades de dicha zona de esta ciudad, por lo que pidió a la población a no sacar los cacharros y mantenerse resguardados en sus hogares, como medida de prevención.



De esta manera, la SSY indicó que el próximo sábado 10 de octubre se llevará a cabo este operativo en las comisarías y periferia del norte de Mérida, entre ellas, Chablekal, Cheumán, Chichí Suárez , Cholul, Cocoyoles, Colonos, Cosgaya, Dzibilchaltún, Dzidzilché, Dzityá, Ex Basurero, Kikteil, Komchén, Las Américas, Los Héroes, Noc Ac, Oncán, Real Montejo, Sac-Nicté, San Antonio Hool, Santa Gertrudis Copó, Santa María Chi, Santa María Yaxché, Sierra Papacal, Sitpach, Suytunchén, Tamanché, Tamarindos, Temozón norte, Tixcuytún, Xcanatún, Xcunyá y Yaxché Cásares.



Por lo que toca a la jornada de descacharrización de hoy sábado, la dependencia estatal señaló que se desarrolló desde temprana hora, no obstante las precipitaciones que se dejaron sentir durante el día, por lo que personal, vehículos y volquetes recorrieron las distintas comisarías y colonias cercanas a la zona sur del periférico de Mérida para recolectar cacharros como cubetas, macetas, llantas, televisiones viejas y todo recipiente que acumule agua y sea potencial criadero de mosquitos.



Ante las condiciones que prevalecen en el estado a causa del paso de la tormenta tropical “Gamma” por el territorio yucateco, la SSY exhortó a la población a mantenerse informada a través de las fuentes y canales oficiales del Gobierno del Estado sobre la trayectoria de este fenómeno meteorológico, así como tomar las medidas preventivas necesarias.