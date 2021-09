Postura oficial por la suspensión en la Técnica No. 44

Mientras los profesores continúan reportando casos sospechosos de contagios de Covid-19 en sus escuelas, la Secretaría de Educación del gobierno del Estado (Segey) todavía no reconoce este problema en la primera semana del reinicio de las clases presenciales en Yucatán.

Para conocer de manera oficial lo que ocurre en las escuelas de educación básica ante los constantes reportes de casos detectados en docentes y alumnos y la suspensión temporal de labores donde surgen contagios, se hizo preguntas a la Segey y al gobierno del Estado.

En seguimiento a la suspensión de clases en la secundaria técnica 44 de Xoclán, 1) ¿Cuál es el reporte oficial de la Segey sobre este caso?, 2) ¿A una semana de las clases presenciales cuántas escuelas han suspendido temporalmente clases por sospecha de Covid-19 y cuáles son?, y 3) con el problema de internet que afecta a algunas escuelas ahora y con el de contagios que afecta a otras, ¿Qué estrategia manejarán para asegurar la educación de los niños y jóvenes?

Las respuestas de la Segey fueron:

1) La Escuela Secundaria Técnica 44 de Xoclán trabajó de manera regular y en apego a la estrategia estatal. La supervisora Isabel Alpuche estuvo la jornada completa el día de hoy (por ayer viernes) e informó que asistió todo el personal.

2) De acuerdo con el Protocolo de Regreso Seguro a Clases cuando hay un caso sospechoso de Covid-19, el alumno se retira por 14 días. Cuando hay un caso confirmado, el salón completo se retira por 14 días.

3) El Protocolo de Regreso Seguro a Clases contempla un modelo híbrido y voluntario en modalidad presencial y no presencial. En la presencial, los alumnos acuden a clases y los días que no asisten, harán tareas y podrán complementar su educación en línea. En la modalidad no presencial se considera la orientación guiada a tutores, en la que los docentes trabajan directamente con los tutores en tiempos y horas específicos. Así como la educación en línea, sólo en caso de que la escuela y el estudiante cuenten con conectividad: clases en vivo, uso de plataformas o el aula invertida (se manda material a alumnos para que ellos puedan estudiar).

La respuesta de la autoridad educativa no confirma si hubo o no los seis casos de Covid-19 en la Técnica No. 44 de Xoclán Bech que obligó a la suspensión de clases el miércoles y el jueves, como constató el reportero del Diario. El miércoles en la mañana la escuela secundaria no recibió a sus alumnos que toman clases presenciales, pero sí estuvo el personal docente y manual que reportó de los seis casos de Covid entre el personal administrativo.

El jueves también fue el reportero durante el turno matutino y vio que la escuela estuvo cerrada. Ningún automóvil del personal docente estuvo en los dos estacionamientos y no había persona alguna en el interior porque se llamó en voz alta a alguna persona y nadie salió. Y los docentes continúan con sus reportes de más casos de sospecha de Covid que surge en sus escuelas y revelan que sus superiores advirtieron que no digan nada del Covid-19 en las escuelas o habrá una sanción administrativa.

Janet Solá preguntó a sus compañeros docentes que navegan en la plataforma DULY qué procede cuando en una escuela hay cuatro docentes contagiados de Covid-19. Le recomiendan que lea el protocolo y se apegue a él. O sea, debe de ir a su escuela, firmar su asistencia, ir a su salón y trabajar en línea con sus alumnos.

Otro cibermaestro escribió que la orden de la autoridad educativa es que se presenten a trabajar o lo más atrevido es que el contagiado vaya con el supervisor o el jefe de sector y converse con ellos sin cubrebocas. — Joaquín Chan Caamal

“Es inevitable el contagio, hay escuelas sin agua y obvio no hay higiene”, escribió Conchi González en la cuenta de Docentes Unidos.

“Esperar la muerte lentamente pues el protocolo de la Segey indica que la escuela no se cierra, y el docente permanece en su salón de clases mientras que el niño con sospecha de Covid se va 14 días”, escribió Oswaldo Erosa en el mismo canal de comunicación del magisterio yucateco.