Posturas a favor y en contra del dictamen con Proyecto de Decreto del PEF 2022

En la discusión, en lo general, del Dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, diputadas y diputados emitieron, en una primera ronda, sus posturas a favor y en contra.

Posturas a favor

• Morena

El diputado Carol Antonio Altamirano expuso que se trata del primer presupuesto 2022 en la coyuntura de inicio de la recuperación económica. Convocó a analizarlo con responsabilidad y sensatez. “Morena apoyará el dictamen, porque es uno de los instrumentos para iniciar la recuperación de los daños que dejó la pandemia; prioriza la salud de la gente, el gasto social y sus programas sociales”.

La diputada Sonia Rincón Chanona indicó que este gobierno está combatiendo de raíz la corrupción que ha empobrecido a México y este es un presupuesto robusto, no para beneficios personales. “El reto de la presente administración consiste en abatir las desigualdades en materia de infraestructura educativa que aún prevalecen en el país sobre todo en las zonas marginadas”.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana expresó que este presupuesto está orientado a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos más vulnerables. Dijo que con los ajustes que se realizaron hay aumentos sustanciales a rubros como salud y fertilizantes para el campo.

La diputada Claudia Selene Ávila Flores indicó que el presupuesto tiene un enfoque social y busca robustecer a la Fiscalía General de la República para combatir la delincuencia. Aclaró que “no odian a los organismos autónomos, pues aportan equilibrios al ejercicio del poder público; no obstante, no permitiremos que las y los funcionarios vivan como reyezuelos de una Corte medieval en una República pobre”.

• PVEM

El diputado Luis Edgardo Palacios Díaz estimó oportuno que el Paquete Económico para el siguiente año incremente los apoyos para el bienestar de la población como herramienta para mantener y fortalecer el poder adquisitivo. Precisó que su grupo parlamentario ve un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 que promueve un gasto eficiente.

• PT

El diputado Benjamín Robles Montoya resaltó que el gobierno federal “ha llevado un manejo responsable de las finanzas bajo los principios de la austeridad república y eficiencia del gasto”. Sostuvo que “el Presupuesto de Egresos ha dejado de ser fuente de financiamiento de corrupción para ser instrumento de desarrollo nacional y hoy, además, para la reactivación de la economía tras los estragos de la pandemia”.

Posturas en contra

• PAN

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández expresó que si bien se tiene mayor presupuesto para las y los mexicanos, no es para mitigar los efectos negativos de la pandemia ni mucho menos para dar resultados favorables en materia económica. “Es un presupuesto centralista y lesivo para la ciudadanía. No atiende a los niños con cáncer, abandona a las mujeres trabajadoras y no hay una partida que atienda las necesidades médicas”.

A su vez, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra comentó que no pueden votar un presupuesto que olvida a las mujeres y a las más violentadas; asimismo, debilita a los estados en el combate a la delincuencia mientras la violencia crece todos los días en nuestro país. “Nosotros proponemos mayores recursos para la educación”.

• PRI

El diputado Jaime Bueno Zertuche resaltó que el presupuesto debe ser más que un sistema asistencial contra la desigualdad, una propuesta incluyente. “Vamos a defender lo justo para las y los mexicanos; buscamos reducir el presupuesto destinado a la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía”.

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz convocó a sus homólogos a actuar con congruencia, porque no es suficiente escuchar, sino resolver, por lo que los invitó a integrar sus propuestas y se realicen reasignaciones a temas sensibles como la atención al cáncer y VIH-Sida, rehabilitación de instituciones escolares y el fortalecimiento del federalismo en materia de infraestructura y seguridad.

• MC

El diputado Sergio Barrera Sepúlveda enfatizó que en su bancada “estamos en contra de este proyecto de Egresos de la Federación porque no atiende las grandes necesidades que tiene nuestro país, no resuelve las carencias y no construye un futuro. Lo rechazamos enérgicamente porque no responde a la situación derivada de la pandemia del Covid-19”.

• PRD

Desde tribuna, el diputado Miguel Ángel Torres Rosales manifestó que es necesario que las mexicanas y mexicanos sepan que quienes avalen este dictamen estarán votando a favor de que los municipios sigan con carencias, sigan faltando medicamentos y que los productores del campo no cuenten con recursos para la comercialización de sus productos.

