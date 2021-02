Precisiones del Ayuntamiento sobre pagos a jubilados

El Ayuntamiento de Mérida envió el siguiente comunicado como respuesta a la inconformidad de trabajadores jubilados a quienes se les informó que les pagarían el día 15.

En relación con la información publicada en su rotativo, en la que se habla de una presunta retención de pagos a jubilados, el Ayuntamiento de Mérida realiza las siguientes precisiones:

El Ayuntamiento de Mérida no ha realizado retención alguna de pago a jubilados, el cual se realiza conforme a procedimientos legales y acordes con la normatividad en materia de fiscalización y contabilidad gubernamental que rige a todos los Ayuntamientos.

Como es del conocimiento público, ante la difícil situación que atravesamos por la pandemia del Covid-19, desde marzo de 2020 la administración municipal ha implementado diversas acciones y medidas para contribuir a la prevención y disminución de los contagios en nuestro municipio.

Como parte de esas acciones, desde el mes de abril del año pasado se ordenó como medida extraordinaria la suspensión de las firmas de nóminas los jubilados y pensionados. En virtud de la evolución de la pandemia en la entidad, dicha medida se prorrogó hasta diciembre de 2020, que es el último mes del ejercicio fiscal inmediato anterior.

Obligaciones fiscales

Es necesario subrayar que el Ayuntamiento de Mérida, como ente de administración pública, tiene obligaciones señaladas en la normatividad en materia de fiscalización y contabilidad gubernamental (de cumplimiento general y obligatorio para todos los Ayuntamientos), máxime tratándose de erogaciones que implican recurso público, como es el caso de cualquier pago de nóminas.

Esta obligación incluye la comprobación documental de los pagos, así como la certeza de vida para el caso de jubilados y pensionados.

No omitimos manifestar que durante diciembre y enero se llevó a cabo el proceso de firma y comprobación de jubilados y pensionados. Al último día de enero se habían presentado y/o recabado firmas de nómina de 1,138 personas, quedando sin responder 329 personas ya sea por no acudir a realizar el trámite o por no haberlas encontrado en su domicilio. Esto incluye también a quienes no actualizaron sus datos.

Sin embargo, de esos 329 faltantes, 162 ya recibieron el pago correspondiente a febrero, luego de terminar en estos días el proceso de comprobación y firma de los meses anteriores.

Al día de hoy el mes de enero ya fue pagado en su totalidad a quienes cumplieron el trámite y continúa el proceso de pago correspondiente a febrero.

Cabe destacar que el registro de jubilados y pensionados del Ayuntamiento a la presente fecha es de 1,467 personas (749 jubilados y 718 pensionados). De ese número, 152 viven en colonias, 47 en comisarías y 34 en localidades del interior del Estado.