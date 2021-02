Precisiones del sector salud sobre decesos por Covid en Yucatán

“Tiene una tasa menor”

Yucatán tiene una tasa de defunciones por Covid-19 menor a la nacional. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud Federal, el estado ocupa la posición 19 en defunciones por cada millón de habitantes con 1,221.3, mientras que la tasa nacional es de 1,285.6, según refiere el secretario de Salud en la entidad, doctor Mauricio Sauri Vivas.

El funcionario hace esta precisión a propósito de una nota publicada ayer por el Diario, en la cual el doctor Manuel Baeza Bacab, especialista en inmunología clínica, asegura que la letalidad del Covid-19 en Yucatán está arriba del 10% entre pacientes contagiados y es más alta que en todo el país, donde la media es de poco más de 8%. También que en el ámbito mundial, que es de 2%.

Entrevistado por el Diario vía telefónica al respecto, el doctor Sauri Vivas indicó que es importante señalar que el análisis y la metodología del doctor Baeza Bacab para probar su punto es correcto, no así los datos y cifras que utiliza para plantear su tesis (el Dr. Baeza se basó en las cifras oficiales que proporciona el gobierno estatal); subrayó que estos datos en el ámbito nacional no fluyen igual que las estadísticas locales de la pandemia, de modo que al darles a ambos el mismo valor es querer hacer una disertación sin diferenciar entre peras y manzanas.

“Vale la pena mencionar que la tasa de defunciones en relación con la población es un indicador más preciso para conocer qué tan grave es una enfermedad en una región. Éste se calcula dividiendo la cantidad de defunciones de personas con residencia habitual en la región entre la población de la misma, multiplicado por un factor, en este caso un millón. Se considera más preciso este indicador debido a que la población es un dato sociodemográfico, mientras que los casos positivos son un dato que tiene dependencia con el número de pruebas que se realicen”, señala el entrevistado.

“La tesis del Dr. Baeza es adecuada en su análisis y metodología, pero las cifras que maneja no son iguales, pues el gobierno federal tiene otro modo de manejar las estadísticas; federalmente el gobierno tiene que manejar la información de los 32 estados de la república y muchas veces estas cifras no están actualizadas, no están al día, tiene un desfase por decirlo así; claro que al compararse con las cifras que proporcionamos todos los días aquí en Yucatán, el resultado es poco favorable para la entidad, es como hacer el análisis indistintamente de que sean peras o manzanas”, subrayó.

Por otro lado, el entrevistado explicó que hay que recordar que las comorbilidades son un factor que aumenta el riesgo de fallecimiento por Covid-19 y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2018) del Inegi, Yucatán ocupa la 4a. posición con mayor porcentaje de población con obesidad a nivel nacional y la 7a. posición con mayor porcentaje de población con hipertensión. Pese a eso entre todos Yucatán no figura entre los estados con mayor letalidad.—Emanuel Rincón B.

Funcionario Salud

Más de las declaraciones del titular de la SSY, doctor Mauricio Sauri Vivas.

Contagios

“ Las personas diabéticas, hipertensas o sin comorbilidades tiene la misma posibilidad de contagiarse de Covid, y así como las comorbilidades aumentan el riesgo de desarrollar complicaciones más severas esto no quiere decir que el paciente no tiene posibilidades de salvarse”.

Recurso

“Hemos aprendido mucho sobre el manejo de los pacientes que están hospitalizados; en un principio la intubación era algo que se hacía al momento en Europa, por ejemplo; hoy ya sabemos que la intubación es un recurso al que se puede en su momento, y no por el hecho de ser intubado es sinónimo de muerte”, apuntó.

Actitud

“Aquí lo importante es llegar a tiempo al hospital, no tener miedo, hemos visto casos de pacientes con casi 100 años de edad que llevan el padecimiento como si nada, como una gripa, y personas con obesidad que no se salvan. Cada caso es diferente y especial”.

Además recordó que Yucatán cuenta con alrededor de 900 camas hospitalarias.