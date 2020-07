Prefieren seguir a la Riviera Maya

Turismo nacional encuentra cerrado todo y no se queda

PROGRESO.— Aunque pocos, hay turistas nacionales que llegan en vehículos particulares y se suman a los temporadistas que ocupan sus casas de playa en Progreso, Uaymitún, Chicxulub, Chelem y Chuburná.

Los visitantes del centro del país y otros estados que llegan al puerto se dirigen al malecón, donde permanecen un rato en el área peatonal, pues no pueden meterse a la playa, que está cerrada.

Los paseantes, quienes llegan en grupos, también entran en los restaurantes, se toman fotos y se retiran.

De acuerdo con restauranteros, esta semana llegaron grupos de visitantes, la mayoría de Ciudad de México, en vehículos particulares. Hacen escala en este puerto y reanudan su viaje a la Riviera Maya, no se quedan porque hallan todo cerrado y con restricciones en los hoteles y restaurantes.

Visitantes nacionales comentaron a los meseros que debido a que no pueden entrar a la playa, no hay feria y en las noches no hay actividad, solo se quedarían algunas horas y después viajarían a Cancún para pasar el fin de semana.— G.T.V.