Preguntas sobre el paquete fiscal, aún sin respuesta

Dudas en el aire

Hasta ayer sábado Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas del gobierno del estado, no terminaba de responder las preguntas que le faltaron del día anterior, en su comparecencia, sobre las dudas que diputados tienen en torno al paquete fiscal de 2020, y ya se convocó a la siguiente sesión de la Comisión de presupuesto del Congreso para el próximo lunes, informó Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN.

Como presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso, Sánchez Roca informó que inicialmente los diputados del PRI y Movimiento Ciudadano enviaron por escrito 30 preguntas a la secretaria, cuyas respuestas se les entregó el día de la comparecencia (el pasado jueves), y en esa misma fecha al comparecer, 15 legisladores de distintos partidos le hicieron 47 preguntas más.

Respecto a las preguntas hechas por Movimiento Ciudadano, seis como bancada y tres en lo personal de Milagros Romero Bastarrachea, esta última reconoció que les respondieron en tiempo y forma, pero las respuestas no la satisfacen, porque, por ejemplo, en el caso del derecho que se pretende imponer a los hoteleros, le dijeron que no se puede dividir en diferentes porcentajes considerando las categorías de los hoteles, que no son iguales para todos.

Por el PRI se enviaron 21 cuestionamientos, de los cuales el coordinador de esa bancada, Felipe Cervera Hernández, al concluir la comparecencia dijo que muchas respuestas no solo no lo dejaron satisfecho, sino que le dejaron más dudas.

“Se las planteé a la secretaria y a Juan Carlos Rosel Flores (director de la Agencia de Administración Fiscal del Estado) y al final no me respondieron muchas”.

El mismo jueves, al concluir la comparecencia, la secretaria ofreció que si le enviaban por escrito las preguntas faltantes, ella las contestaría por escrito.

Hasta ayer, Sánchez Roca confirmó que las respuestas faltantes se las harían llegar a los diputados a través de él, por ser el presidente de la comisión legislativa, pero hasta ese momento no se las habían enviado.

Como informó ayer el Diario, parte de las preguntas que no respondieron los funcionarios fueron en torno al nuevo derecho para la preservación y restauración del equilibrio ecológico que se pretende aplicar a los hoteleros, sobre el pago del derecho por seguridad, que por primera vez se aplicará y se cobrará en los recibos de la CFE, y sobre cómo sabrán los usuarios qué porcentaje pagar por este nuevo gravamen, ya que todo estará indexado en lo que se deberá pagar bimestralmente.

Entre las preguntas que no respondieron sobre el nuevo derecho para los hoteleros, destaca cómo se cobrará a los hoteles los 35 pesos por cuarto que se ocupe por noche, considerando que hospedan hasta seis visitantes en una sola habitación, así como en el caso de las casas que contratan por plataformas electrónicas, por el detalle de que no todas tienen el mismo número de cuartos, entre otras cuestiones.— David Domínguez Massa

Algunas respuestas pendientes

Al diputado perredista Alejandro Cuevas Mena se le debieron algunas respuestas.

Sobre adopción y convenios

Algunas preguntas que hizo fueron sobre al pago para la adopción de niños, otros incrementos de hasta un 45% por servicios del Registro Público de la Propiedad, pagos por modalidades preferentes y sobre si ya hay convenios con las paraestatales que cobrarán el nuevo impuesto de seguridad.

Fórmula que es “injusta”

En este punto del nuevo cobro sobre seguridad, Cuevas Mena planteó que según la fórmula que se pretende aplicar, pagarán más los que menos tienen, lo cual es injusto, a lo que los funcionarios no hicieron comentario alguno.

Escuelas y hospitales

Algunas dudas sin respuesta de Cervera Hernández fueron: ¿cuál es el área de esparcimiento que pretenden construir en Mérida con una inversión de 25 millones de pesos?, ¿por qué reducen el presupuesto a los tecnológicos del interior del Estado y destinan 40 millones de pesos a la Uady para construir más edificios?, ¿por qué le quitaron un 10% a las partidas de hospitales del interior del Estado? y ¿por qué se considera necesario construir un nuevo nosocomio naval?, entre otras

Síguenos en Google Noticias