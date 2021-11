La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) anunció en su página de internet que del 22 de noviembre al 17 de diciembre de 2021 se llevarán al cabo las preinscripciones para cursar el ciclo escolar 2022-2023 para Preescolar, Primaria y Secundaria en Yucatán.

¿Cómo realizar la preinscripción para el ciclo escolar 2022-2023?

La SEGEY dio a conocer la modalidad de Preinscripción Simplificada. En esta modalidad el padre y/o madre de

familia o tutor, deberá confirmar con la escuela su deseo de que el alumno sea preinscrito en ella.

Los padres de familia deberán revisar si dicha escuela a la que aspiran preinscribir a sus hijos se encuentra en la lista de “Proceso simplificado”, (mira la lista aquí), de ser así, deberán comunicarse directamente con la escuela mediante un correo electrónico que se proporciona con la información de la escuela. Las fechas para hacerlo son: del 6 al 12 de noviembre de 2021 para Educación Preescolar y Primaria, y del 15 al 21 de noviembre de 2021 para Educación Secundaria.

Preinscripción Preescolar (del 22 al 30 de noviembre 2021)

Segundo de Preescolar: podrán registrarse los alumnos que cuenten con 4 años cumplidos al

31 de diciembre de 2022 (nacidos en el 2018).

Tercer grado de Preescolar: podrán registrarse los alumnos que cuenten con 5 años cumplidos

al 31 de diciembre de 2022 (nacidos en el 2017).

En el caso de los alumnos inscritos en el ciclo escolar 2021-2022 en 1º o 2º de preescolar en

escuelas públicas, tendrán pase automático al 2º y 3º respectivamente en la misma escuela,

por lo que únicamente deberán comunicarse directamente con la escuela a la que se

encuentran inscritos (los datos de contacto de la escuela se proporcionarán en el apartado del

portal oficial en línea).

Preinscripción primaria (del 29 de noviembre al 8 de diciembre)

Primaria (del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 2021)

Primer grado de Primaria: podrán registrarse los alumnos que cuenten con 6 años cumplidos al

31 de diciembre de 2022 (nacidos en 2016).

Preinscripción Secundaria (del 7 al 17 de diciembre)

La Escuela Secundaria Técnica (EST) 44, en Xoclán Bech, que regresó a clases presenciales tras descartarse casos Covid-19 (Foto de archivo)

Primer grado de Secundaria: podrán registrarse los alumnos que estén cursando el sexto

grado de primaria o hayan concluido satisfactoriamente este nivel.

-Secundaria Estatal, Transferida y Técnica: tienen derecho a preinscripción los alumnos que

tengan hasta 14 años cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

-Telesecundaria: tienen derecho a preinscripción los alumnos que tengan de hasta 15 años

cumplidos al 31 de diciembre de 2022.

Secundaria para Trabajadores

Esta opción estará disponible para los jóvenes con 15 años cumplidos o más al 31 de diciembre de 2022. Para ello se deberá cumplir con los siguientes puntos a considerar para realizar la preinscripción en línea:

•Los padres y/o madres de familia y/o tutores deben registrar al niño a través del portal oficial en línea: www.preinscripciones.segey.gob.mx . En caso de no contar con acceso a internet, los padres y/o madres de familia y/o tutores podrán comunicarse a las sedes enlistadas al final de esta convocatoria, de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 14:00 horas.

•Elegir las escuelas de su preferencia como posibles opciones, siendo cuatro el número máximo e irá en decremento de acuerdo al total de escuelas disponibles en su localidad. Se recomienda considerar los criterios de asignación.

•Las escuelas que han presentado muy alta demanda no podrán ser elegidas como segunda, tercera o cuarta opción. Podrá consultar el listado en el portal en línea.

•Ordenar las opciones de escuelas elegidas, según su preferencia. Una vez establecido el orden, NO PODRÁ SER MODIFICADO.

•Al concluir el registro del alumno, deberá guardar e imprimir el comprobante de preinscripción. En el caso de Secundaria, el comprobante lo podrá imprimir y descargar a partir del 1 de abril de 2022, sin embargo, al momento de registrarse se le asignará un folio.

¿Qué pasa si la escuela tiene sobredemanda?

Aquellas escuelas que tengan sobredemanda podrán hacer uso del Instrumento de Selección para Alumnos que Ingresan a Secundaria (ISAIS). Una vez concluido el período de preinscripción, se publicará el día viernes 14 de enero de 2022, la lista de las escuelas que resultaron con sobredemanda en la primera opción, en el portal oficial en línea www.preinscripciones.segey.gob.mx. Es indispensable presentar el Instrumento de Selección para Alumnos que Ingresan a Secundaria (ISAIS) el día sábado 7 de mayo de 2022, en el horario indicado cuando descargue su comprobante. El puntaje obtenido en la prueba será considerado para que sean admitidos en escuelas con sobredemanda.

Examen de ingreso a Secundarias en Yucatán

A partir del día 1 de abril de 2022 podrá descargar e imprimir el comprobante de preinscripción, en el cual se especificará la hora del examen. Dicho comprobante estará disponible en el portal oficial en línea: www.preinscripciones.segey.gob.mx.

El Instrumento de Selección para Alumnos que Ingresan a Secundaria (ISAIS) utilizado en esta ocasión serán las pruebas selladas del año 2021.

La aplicación del ISAIS se llevará a cabo en las escuelas secundarias de sobredemanda en su primera opción en la fecha y hora asignada en el comprobante, dicha fecha será la única para presentar el examen, por lo que no se contemplará otra fecha, ni cambio alguno.

El alumno deberá presentarse el día del examen en el turno matutino o vespertino presentando: comprobante de preinscripción, dos lápices del No.2. y un cubrebocas. Si incumple alguno de estos requisitos no se le permitirá el ingreso al examen.

El acceso a la sede será únicamente para los sustentantes y en el horario que les fue asignado. Para el turno matutino presentarse a las 7:00 a.m. (el examen iniciará a las 8:00 a.m.) y para el turno vespertino presentarse a las 13:00 p.m. (el examen iniciará a las 14:00 p.m.).

Después de 15 minutos de haberse iniciado el examen, NO SERÁ ADMITIDO ningún alumno.

Si los datos de la escuela seleccionada como primera opción en su comprobante de preinscripción no coinciden con la escuela donde presentó el examen; se presenta en un turno que no le corresponde, o el alumno NO se encuentra preinscrito, dicho examen quedará ANULADO.

¿Cuándo se podrá consultar las asignaciones de Preescolar y Primaria?

La asignación definitiva para los niveles Preescolar y Primaria estará disponible para su consulta a partir del 28 de enero de 2022 y 31 de enero de 2022 respectivamente en el portal oficial en línea: www.preinscripciones.segey.gob.mx o www.educacion.yucatan.gob.mx al mediodía.

En el caso de Secundaria estará disponible el día 9 de junio de 2022 a partir del mediodía.

Inscripción

Para quedar formalmente inscrito, el padre y/o madre de familia y/o tutor deberá comunicarse mediante correo electrónico a la escuela que le fue asignada confirmando su inscripción (los datos de contacto se proporcionan en el apartado del portal en línea), en el caso de los niveles Preescolar y Primaria del 1 al 16 de febrero de 2022 y Secundaria del 10 al 17 de junio de 2022. Es importante mencionar que en caso de no confirmar su inscripción

en los periodos mencionados se invalida la asignación.

Los alumnos provenientes de otros estados, de centros comunitarios CONAFE o que dejaron de estudiar algún ciclo escolar en escuelas públicas o privadas del Estado de Yucatán, deberán adjuntar al correo de confirmación en formato PDF, acta de nacimiento y CURP.

En el caso de Secundaria deberán, además, enviar el certificado de nivel primaria. Los alumnos que estudien en escuelas públicas y particulares del Estado de Yucatán NO tendrán que enviar los documentos mencionados con anterioridad.

Los casos no previstos serán atendidos en un horario de 8:30 a 14:00 horas en las siguientes Sedes:

•Educación Preescolar 9999 30 30 40 ext. 51522 y 51545, inscripcion.preescolar.segey@gmail.com

Edificio Zamná: Av. Zamná s/n entre 63 y 63-A Fracc. Yucalpetén

•Educación Primaria 9999 25 70 84 y 9999 20 35 69, enlace.programas.primaria@gmail.com

Edificio Servicios Educativos de Primaria: Calle 84-A s/n entre 39 y 41 Centro

•Educación Preescolar y Primaria Indígena 9999 30 30 40 ext. 51677

inscripcion.indigena.segey@gmail.com Edificio Zamná: Av. Zamná s/n entre 63 y 63-A

Fracc. Yucalpetén

•Educación Secundaria 9999 30 30 40 ext. 51401 y 51402 asuntos.sistemas@gmail.com

Anexo Zamná: Calle 124-C #139 entre 61 y 63 Fracc. Yucalpetén

SEDES

Mérida:

CEDE Inalámbrica: Calle 25 s/n x 38 y 40 García Ginerés. Teléfono: 9999 64 01 00

CEDE Paulo Freire: calle 11 x8 y 4 s/n Fracc. Prado Norte Teléfono: 9999 42 90 80

Edificio Central: Calle 34 No. 101-A x 25 García Ginerés Departamento de Estadística 9999 30

39 50 ext. 51281 , 51284 y 51285

Interior del Estado:

•CEDE Hunucmá: Calle 11 x 34 y 36, Col. Nah Ox. Teléfono: 9889 31 03 59

•CEDE Izamal: Tablaje Catastral 1355, Km 1, Carretera Izamal-Hoctún. Teléfono: 9889 31 10 50

•CEDE Maxcanú: Calle 24 X 27 Colonia tres cruces. Teléfono: 9979 74 70 00

•CEDE Motul: Tablaje Catastral 66.95 Carretera Mérida-Motul (Junto al Tec. de Motul).

Teléfono: 9919 15 25 55

•CEDE Peto: Carretera Peto - Santa Rosa, Km. 5. Teléfono: 9979 76 03 62

•CEDE Tekax: Tablaje Catastral # 792 Ex Vía Ferrocarril Mérida-Peto contiguo a la

Universidad Tecnológica Regional del Sur. Teléfono: 9979 74 70 10

•CEDE Ticul: Calle 16 x 13 y 15, Col. Obrera Teléfono: 9979 72 27 54

•CEDE Tizimín: Calle 48 B S/N x 27 y 29 Colonia Vivah. Teléfono: 9868 63 54 00

•CEDE Valladolid: Av. Chan Yokdzonot tablaje catastral 10349 A un lado de la UNO. Teléfono:

9858 56 63 40

•CEDE Yaxcabá: Carretera Libre Unión- Yaxcabá, Calle 22 # 31. Teléfono: 9858 51 31 69