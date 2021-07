Premiados por pagar el predial

El Ayuntamiento entrega cuatro autos a ganadores

El alcalde de Mérida Alejandro Ruz Castro entregó ayer cuatro automóviles modelo Figo 2020 que fueron los premios principales del Sorteo Predial 2021.

La emoción de recibir el auto nuevo traicionó a Álvaro Hernán Enrique Duarte Avilés porque apenas recibió las llaves del alcalde se retiró del evento, pero de inmediato lo llamaron para que se integrara de nuevo hasta que terminara la ceremonia de premiación, la cual se realizó en el estacionamiento del Palacio Municipal porque es un espacio al aire libre y donde se pudo mantener la sana distancia.

Los otros ganadores de un Figo por pago del Impuesto Predial en este año fueron las señoras Irma Noya Barrientos, María Teresa Del Carmen Ochoa Cruz, y Milagros de Monserrat Carrión Mendoza, quien tiene una discapacidad y en su representación recibió el vehículo su tutora Martha Cardeña.

“Me siento rara, la verdad; jamás en mi vida había sacado nada, ni siquiera una pluma, y de repente me llevo esto”, dijo Irma Noya, de 73 años de edad y que ganó el auto en su primer pago de impuesto predial como dueña del predio que le dejó su esposo fallecido José Alberto Cáceres Díaz.

Doña Irma contó, en entrevista con el Diario, que toda su vida ha pagado puntualmente el predial. Ella es originaria de Tlaxcala, pero lleva 38 años de vivir en Mérida. Vino a esta ciudad cuando se casó con su esposo yucateco, quien era jubilado de Telégrafos.

“Estoy muy agradecida con Dios, antes que con la autoridades municipales”, dijo. “La casa estaba a nombre de mi esposo. Cuando falleció hice el trámite para que la traspasaran a mi nombre y el año pasado salió a mi nombre, pero ya había pasado el pago del predial. En este año es el primero que pago como dueña, como soy viejita me hacen descuento y pagué casi 500 pesos de predial y salí premiada, eso se llama bendición de Dios”.

No maneja vehículos ni tiene intención de aprender. Es que así le pedirá a su sobrina Alma Belia Vadillo Noya, quien estuvo presente, que sea su chofer cuando necesite salir. “Se quedará para mi uso”.

Para ella fue una sorpresa este premio y en un principio no creía que ganó un auto con solo cumplir con el pago del impuesto predial y por una cantidad de menos de 500 pesos.

“Cuando me dijeron casi me infarto, no creía que fuera cierto hasta que me visitaron del municipio y vine a preguntar y me mostraron la lista con mi nombre”, relató. “No tenía auto, siempre pedía favor a mi hija, a mi sobrina, para que me llevara al lugar donde debía ir. Manejé hace muchos años, pero ya se me olvidó, además, me da miedo ahora el tránsito, hay muchos coches en la ciudad”.

Cada año, el Ayuntamiento premia a los propietarios de predios que pagan con puntualidad el Impuesto Predial. En este 2021 fueron 80 premios (4 vehículos Figo, 6 motocicletas, 20 Laptops, 10 Ipad, 20 Pantallas y 20 bicicletas cuyo valor comercial es de $1.691,732.40.

El alcalde Ruz Castro destacó el alto cumplimiento del pago de este impuesto municipal, lo que significa que los habitantes de Mérida tienen confianza en sus autoridades municipales por el manejo correcto y transparente de esos recursos en beneficio de la ciudad y de sus ciudadanos. En este 2021 la recaudación del Impuesto Predial ascendió a $354.477,898.5, a pesar de la cantidad de estímulos que otorgan a los contribuyentes. Por ejemplo, otorgaron descuentos de 30% a quienes pagaron en enero, 15% en febrero y 8% en marzo. Además, dieron estímulos fiscales a empresas Mipymes que contrataron a adultos mayores y personas con discapacidad, a jubilados y pensionados, a quienes instalaron paneles solares en sus viviendas como una medida de ahorro de electricidad y contribución al medio ambiente. En total fueron 204,869 meridanos beneficiados en este esquema de apoyo: 794 por paneles solares; 15,392 jubilados y pensionados; seguro de vivienda 188,683 y un número menor de Mipymes. El alcalde, a quien acompañó la directora de Tesorería y Finanzas, Laura Muñoz Molina, también destacó el operativo para el cobro del impuesto, cuyo número de cajas receptoras aumentó un 22% y el aumento del 30% en el cobro en línea mediante el portal www.merida.gob.mx.— Joaquín Chan Caamal

