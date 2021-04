Premio a la dedicación

Homenaje para trabajadores del Ayuntamiento

Con un reconocimiento a la labor de los más de 5,500 empleados al servicio de la ciudad, el alcalde de Mérida, Alejandro Ruz Castro, encabezó ayer en la mañana la celebración del Día del Empleado Municipal, que se conmemora el próximo 25 de abril.

Mediante un mensaje difundido de manera virtual a todos los trabajadores del Ayuntamiento, el concejal subrayó que la conmemoración del Día del Empleado Municipal es el momento perfecto para reiterar el reconocimiento público a hombres y mujeres que han dedicado su vida laboral al servicio de la ciudad.

“La Mérida que vivimos y disfrutamos día tras día es el resultado del trabajo, la entrega y la dedicación de las y los servidores públicos hacia nuestra capital y sus comisarías”, expresó.

También agradeció el esfuerzo y la labor de quienes luego de 28 y 30 años al servicio público municipal han dado lo mejor de sí a la ciudad y que, hoy con su jubilación, emprenden nuevos rumbos.

En el marco de la celebración, desde temprana hora el alcalde encabezó sendas ofrendas florales y guardias de honor en los mausoleos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida de los cementerios General y de Xoclán, en memoria de los trabajadores fallecidos.

A los actos asistieron también Jorge Camelo Escalante, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida, así como representantes de las diversas agrupaciones sindicales y el director de Servicios Públicos Municipales, José Collado Soberanis.

Ruz Castro mencionó que para el Ayuntamiento que encabeza, el bienestar de los trabajadores es una prioridad que se hizo aún más apremiante ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Asimismo, remarcó que a pesar de los recortes presupuestales, redireccionamientos y ajustes financieros por la emergencia sanitaria, la administración municipal hizo un esfuerzo para procurar en todo momento la estabilidad económica y el bienestar del personal, especialmente de los que perciben ingresos menores.

“En esa búsqueda de mejorar las condiciones laborales, hemos logrado aplicar un aumento salarial del 4.56 por ciento que benefició a casi 600 empleados operativos”, subrayó.

Igualmente se dijo orgulloso de la intensa labor que realizan todos los días y en especial reconoció y agradeció a quienes durante la pandemia redoblaron esfuerzos y no bajaron la guardia, ya que Mérida no estaría donde está ahora si no fuese por el compromiso que demuestran a diario sus ciudadanos.

Conmemoración Personal municipal

También dio un mensaje el director de Administración, Aquiles Sánchez Peniche.

Oportunidad

El funcionario señaló que aunque se está viviendo uno de los momentos más difíciles de la historia, también ha sido una oportunidad para reinventarse como servidores públicos y desde el Ayuntamiento seguir cuidando de nuestra ciudad.

Trabajadores

Según informó, actualmente la plantilla total de los empleados municipales es de 5,484, de los cuales 1,793 son mujeres y 3,691 hombres.

Cambio

Con la modificación al Tabulador de Remuneraciones del Ayuntamiento de Mérida, aprobado por el Cabildo el pasado 15 de abril, 564 trabajadores operativos se benefician de manera directa a fin de mejorar sus condiciones salariales. Esta nueva nivelación estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.