“Nunca se rindan”

Premio Próser reconoce aporte de las mujeres

Al recibir el Premio Próser, que desde hace 17 años entrega la Constructora Próser al estudiante más destacado de la carrera de ingeniería civil de la Uady, Mildred Mariana Rivero Pérez dijo que es importante que las mujeres luchen por sus objetivos y aporten algo a la sociedad para que se empiece a reconocer su labor.

“Muchas mujeres han aportado mucho a la sociedad y muchas veces ese reconocimiento nos ayuda y puede ser un punto de partida para continuar con la lucha que tenemos día tras día”, expresó la joven durante la ceremonia que tuvo lugar en las oficinas de la constructora.

El acto lo encabezaron los ingenieros Carlos Ancona Riestra, director general de Constructora Próser, y José Ángel Méndez Gamboa, director de la Facultad de Ingeniería de la Uady.

En su mensaje de bienvenida, el ingeniero Ancona Riestra recordó que el Premio Próser se creó por iniciativa de su hermano Raúl Ancona Riestra (q.e.p.d) junto con el entonces director de la Facultad de Ingeniería, Antonio González Fajardo, con el objetivo de premiar la excelencia del mejor estudiante de ingeniería civil.

También destacó que Mildred Mariana es la segunda mujer que recibe el premio, que incluye un centenario y un cheque por $25,000, así como una placa la cual se le otorgará durante su ceremonia de graduación.

Luego de recibir el reconocimiento y agradecer a Dios, a sus padres, sus compañeros y a la empresa donde labora, la joven se refirió a los estudiantes de ingeniería: señaló que todo lo que se propongan lo pueden cumplir y que es importante ser perseverantes y constantes.

Les recomendó que no se queden nada más con lo que se ve en el aula.

“Es importante que nos conozcamos a nosotros mismos, conocer nuestras debilidades para trabajar en ellas y a la vez potenciar nuestras habilidades”, manifestó.

A la par, compartió lo que considera una enseñanza de vida muy importante: las cosas no pueden ser perfectas todo el tiempo, pero de eso también se aprende.

También tomó la palabra Enrique González Prieto, socio de Constructora Próser, quien dijo que por su esfuerzo Mildred Mariana hoy está cosechando las mieles del triunfo y tras lo cual estuvieron seguramente sus padres, Francisco Rivero Rodríguez y Mildred Pérez Baqueiro, presentes en la ceremonia.— Iván Canul Ek

También asistieron Mario Humberto Osorio Rodríguez y Maritza de Coss Gómez, secretario administrativo y secretaria académica de la Facultad de Ingeniería, respectivamente, y Mercedes Bates López, socia de Constructora Próser.

Carrera Ingeniería

Mildred Mariana Rivero Pérez recibió en una ceremonia el Premio Próser como mejor estudiante de ingeniería civil.

Inseguridad

Mildred Mariana lamentó lo que se está viviendo con las mujeres en el país. “Es cierto que en la actualidad sentimos que no podemos andar seguras en la calle, y la verdad es que no es correcto y no está bien vivir así”.

Constancia

Por su parte, el director de la Facultad de Ingeniería de la Uady destacó que el premio de Mildred Mariana es consecuencia de cinco años de constancia y consistencia. Resaltó que no se trataba nada más de haber obtenido el mejor promedio, sino de que hubiera aprobado todas las asignaturas en su primera oportunidad.