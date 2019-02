Preocupa a empresarios yucatecos los programas de AMLO

Piden que metan el acelerador en las delegaciones

Preocupa al sector empresarial de Yucatán la poca claridad de los programas federales porque no hay certeza de cuántos serán y cuánto recurso público destinará la Federación al estado.

En entrevista colectiva, el presidente de la Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory, afirmó que hasta ahora ve poca claridad de los programas de la Federación, de modo que exhorta a las delegaciones a que “metan el acelerador e informen para que la sociedad sepa muy bien cuáles son esos programas, sus funciones, hacía dónde están dirigidos los padrones de beneficiarios que desde hace muchos meses se levantan en el estado, y la cantidad de recursos que serán históricas y muy importantes si llegan a las personas necesitadas y en el momento adecuado”.

“Nos preocupa que no se avance, pero no dejemos de ver que hace 60 días tomaron la administración federal y para tomar el control de un país se requiere paciencia y prudencia. Es lo que exigimos al gobierno federal, en el buen sentido de la palabra, que tenga prudencia en la política pública porque nosotros tenemos paciencia para que las cosas se den. Pero hay que ser claros y muy rápidos en el actuar, la gente tampoco puede esperar más tiempo para que los programas sociales lleguen en tiempo y forma a los beneficiarios”.

Pobreza

Cuando se refirió al combate a la pobreza en Yucatán, Loret de Mola Gómory recordó que este tema forma parte de la Agenda de Desarrollo que la Coparmex entregó hace unas semanas al gobernador Mauricio Vila Dosal, en el que hacen sugerencias en materia social, económica y política.

Durante la firma del convenio de colaboración entre el gobierno del estado y la Coneval, el gobernador delineó las acciones focalizadas para combatir la pobreza extrema y la pobreza en general.

“La importancia de la política pública es la eficacia en aterrizarla. En el tema social el gobierno federal ha decidido hacerlo de manera muy focalizada y puntual, con sus pro y contras”, señaló el líder empresarial. “Pero no hay política pública que sea exitosa si no es medible. Por ello es necesario que a órganos autónomos como el Inegi, que es un contrapeso y una herramienta extraordinaria para la sociedad, no se les ignore ni baje su presupuesto. Necesitamos que mida las políticas públicas, si no funcionan, modificarlas lo antes posible”.

Loret de Mola Gómory considera que sí es viable y factible disminuir los porcentajes y erradicar la pobreza extrema en este sexenio si los recursos llegan a las personas de manera correcta.— Joaquín Chan Caamal

Agenda Desarrollo

Otro punto importante de esta Agenda de Desarrollo es sobre economía, dijo el líder patronal

Creación de empleos

Para que Yucatán siga creciendo a la tasa del 4.5% que registró en el sexenio anterior es necesaria la creación de 120,000 empleos formales en los próximos 6 años.

Liderazgo

Esto significa que todos los sectores tienen que dinamizarse y potencializarse bajo un liderazgo.