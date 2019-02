Preocupa abandono infantil

El alcoholismo, la causa en el 50% de los casos, dicen

La procuradora de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) Teresita de Jesús Anguas Zapata, advirtió que el alcoholismo y la drogadicción inciden mucho en la desintegración familiar.

Hay muchos niños que tienen omisión de cuidado y no es pobreza, es desinterés de los padres por los niños: no van a la escuela, no comen, los dejan solos, hay niños que se quedan hasta amarrados, dijo la funcionaria.

“Igual hay mucho abuso sexual que se suma a la omisión de cuidados. Hay padres que se drogan delante de los niños y (éstos) sufren afectaciones en su salud”, dijo.

A pesar de que son muchos y diversos los síntomas, la funcionaria aseguró que mínimo el alcoholismo representa el 50% de los indicadores para propiciar el abandono de niños.

“Es indicador constante”, precisó.

Sobre cómo detectar un abuso o a un violento, la procuradora dijo que el indicador está en el niño.

“Hay factores determinantes cuando un niño está sufriendo abuso, ahí estamos trabajando con la Segey a través de los maestros, que pueden ser los cuidadores de los niños. La escuela es de los lugares donde el niño puede ser prevenido e identificar si es violentado y a los maestros se les deben reforzar estas herramientas para que puedan detectar niños víctimas de maltrato”, dijo.

En relación con el trabajo infantil, destacó que éste ha aumentado y que el Ayuntamiento manejó un programa para que niños en situación de calle tengan oportunidades de educación, alimentación y tuvo buena aceptación de padres de niños de la calle.— L. I. A. E.

Señaló que para solucionar el problema hay que darles oportunidades a los niños, no se puede erradicar el problema si no las hay.

“Prodemefa no puede estar separando niños a menos que implique un riesgo para su integridad y vida este trabajo infantil, porque hay tema de pobreza, y en otros es costumbre que el niño ayude a su familia, valoramos eso cuando reportan, el niño comprende esa situación, porque entiende que hay que ayudar en la familia para el ingreso mínimo que cubra sus necesidades”, dijo.

Teresita Anguas indicó que es necesario un programa de atención integral que les permita a los padres dejar a sus hijos donde trabajan y que se les restituyan sus derechos en caso de que la pobreza no lo permita.