Preocupa otro cierre

“Si en el gobierno tienen una mejor opción, adelante”

“Los contagios están creciendo por falta de cuidados del ciudadano. Si la empresa instala todas las precauciones, está cumpliendo. Si el ciudadano no cumple las medidas de protección ya conocidas, entonces es él quien provoca los contagios, la gente se tiene que cuidar”, opinó Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome).

El líder empresarial planteó que “sin empleo y sin ingresos, ¿cómo lleva la gente el sustento a sus casas?, ¿quién se hará cargo de las decenas de miles de yucatecos que hoy ya no tienen ingresos ni trabajo?”.

“Los empresarios tienen que cumplir los protocolos para que no se contagien en sus establecimientos. Pero el gobierno también tiene que garantizar que no haya contagio en los paraderos, mercados y en el transporte, ahí se pierden mucho el control y las medidas de sanidad y prevención”.

Luego recordó que “el virus no se irá en varios meses, no puede seguir cerrado todo y ni la gente puede quedarse en su casas esperando a que esto pase. Si el gobierno tienen alguna mejor opción para que no se muera de hambre la gente, bienvenidas todas las ideas, las podemos analizar”.

Salum Francis también consideró que el problema es que no hay detección ni tratamiento oportunos, “a las personas les dan un paracetamol y las mandan a su casa a que empeoren, por eso cuando regresan al hospital se están ahogando”.

“Los sistemas inmunológicos de las personas no reaccionan igual, algunos logran salir adelante por sí mismos, muchos otros en la espera se complican”.

El dirigente se dijo consciente de la situación y que las personas mayores, que son vulnerables o tienen algún padecimiento, de plano no deben salir, pero lamentablemente la gente no se cuida, incluso sigue haciendo fiestas y se debería hacer algo para que esas personas entren en razón.

“Así como a las empresas que no cumplan con las medidas sanitarias y los protocolos acordados, pido que se les castigue, que les cierren su negocio, pero no a quienes cumplen y respetan todas las disposiciones legales y sanitarias”, afirmó.

De la misma manera, advirtió, lo que no se debe hacer es que por cualquier cosa lo primero sea cerrar todo, no se puede estar abriendo y cerrando comercios; muchos negocios, por no decir casi todos, si vuelven a cerrar ya será muy difícil que puedan volver a abrir.

Sobre el mismo tema, en la Canirac señalaron que el actual panorama de la industria es complicado y desalentador en el ámbito nacional, las ventas son escasas y la afluencia está por debajo del 25%.

Además, comentó el organismo, los pedidos a domicilio son muy limitados; las comisiones de las plataformas digitales están por los cielos y, combinadas con los nuevos impuestos, llegan a costarle a los restauranteros más del 40% neto sobre las ventas a través de ellas.

“Eso nos parece abusivo y de poca empatía y solidaridad hacia los restaurantes por parte de estas empresas, que se valen de su tamaño y fuerza a nivel mundial para colocarnos contra la pared en situaciones de crisis como la que estamos viviendo”, dijo.— David Domínguez Massa

Contingencia

El Diario solicitó la opinión de la Canirac sobre las medidas de reactivación económica.

Limitaciones

“Con la reactivación en la Ola 1 y la posterior apertura de áreas de comensales los fines de semana, hemos sumado dos días muy valiosos a nuestra operación que es aún limitada y de mucha exigencia para los empresarios, que constantemente debemos reinventarnos y tomar decisiones para preservar las fuentes de empleo y el patrimonio de tantos que hacemos esta industria posible”, indicó el organismo.

Situación actual

A su decir, desde la Canirac nacional y con el apoyo de toda su estructura en las 31 entidades federativas han realizado una encuesta a fin de conocer el panorama actual de la industria en todo el país y tener una radiografía detallada de lo que están viviendo los restauranteros.