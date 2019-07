Preocupa una rama en la Plaza Grande

Pese a reporte, la autoridad no ha podado un laurel

“Mérida es insegura, pero no por su gente sino por sus árboles”, dijo con sorna Gabriel Villalobos Wong, bolero que todos los días se instala en el lado norte de la Plaza Grande.

El comentario de Gabriel se debe a que desde hace meses él y otros compañeros de oficio han reportado que en esa área de la plaza un árbol de laurel tiene una rama seca que en cualquier momento se podría caer.

La situación ya se reportó, pero no les han hecho caso. Incluso se lo comentaron a Jorge Gamboa Wong, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida, en un recorrido que hizo por la Plaza Grande en mayo pasado.

Villalobos Wong indicó que debe haber una instancia encargada de darle solución al problema porque la plaza es lugar de mucha gente, entre ellos turistas nacionales y extranjeros. “Nosotros tratamos de advertirle a las personas que se ponen abajo (del árbol)”.

En un escenario más trágico, el obrero señaló que la Comuna no hará caso sino hasta que pase un turista y le caiga una rama en la cabeza. “Ya está podrido, en cualquier momento se quiebra y… que Dios permita que no pase nada grave”.

También reconoció que es normal que los árboles algún día se mueran o algunas de sus ramas se sequen, lo que no es normal es que las autoridades no hagan nada. “No digo que no le den su mantenimiento, porque en ese sentido el parque está muy bien, pero en cuestión de árboles no creo”.

Villalobos Wong recordó que hace un tiempo a un laurel le cortaron una rama que había crecido mucho. El árbol estaba bien, no representaba peligro e incluso daba sombra.

“No sé qué les pasa a esas personas. ¿Será que no hay especialistas en ecología que vengan para saber qué cortar? Creo que no hay”.

Ese árbol no es el único en situación amenazante, en el lado sur otro laurel tiene una rama que amenaza con caer. Ésta sigue viva, pero debido a los vientos se quebró sin desprenderse.

Igual hay una palmera muerta, aunque esta última no representa peligro.

Empleados del Ayuntamiento señalaron que todas esas situaciones ellos las reportan a Parques y Jardines del Poniente, que se encarga de cortar o retirar las ramas.

“Nosotros no las podemos quitar, primero porque no contamos con el equipo y segundo porque entendemos que antes viene alguien a hacer estudios para verificar por qué se murió”.— Jorge Iván Canul Ek

Hasta mayo del año pasado se habían contabilizado en la Plaza Grande 290 árboles, entre los cuales abundan laureles, arecas y huanos.