Riesgo de ser un “elefante blanco”

Preocupación en la Canaco por la situación del CIC

Como integrante del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture), que opera el Centro Internacional de Congresos, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de Mérida, Michel Salum Francis, siente responsabilidad por la pobre prospección que tiene el recinto de la avenida Colón y concluye que urge ponerle solución.

En su opinión, el CIC, que costó más de $1,300 millones en su construcción en la administración del gobernador Rolando Zapata Bello, tiene una mala administración, que es la que está fallando, y si continúa con los pocos resultados corre el riesgo de convertirse en un “elefante blanco”.

Ayer, como publicamos, el presidente de la Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory, manifestó que el sector empresarial turístico está preocupado porque el CIC no está dando los resultados esperados, no ven que se realice el número de eventos masivos para el cual fue construido, pese a la fuerte inversión en su promoción, y el número de congresos de reuniones no son suficientes para que tenga un punto de equilibrio.

“No es la ubicación ni la falta de estrategia, es la administración que está fallando”, señaló. “Un negocio de esa índole y una inversión de ese tipo tendría que estar bien promocionada y venderse cuando menos 40 semanas al año”.

Michel Salum dijo que la Canaco tiene un espacio en el Fideture y como tal tiene una responsabilidad también en lo que está sucediendo. Anticipó que ya se ocupan de este caso porque entre todos los integrantes del fideicomiso tienen que ver que funcione, de hecho, el CIC tiene que funcionar a pesar de quienes estén o no estén allí.

“No vemos que la venta del recinto para el turismo de reuniones aumente”, dijo. “Está muy pobre la prospección que tiene y corre peligro que se vuelva un ‘elefante blanco’ porque al final de cuentas existen gastos muy elevados y un ingreso, la verdad, muy bajo para cubrir sus propios gastos. Incluso, está recibiendo subsidio del gobierno del estado y el 50% del impuesto hotelero se está yendo allí, no es rentable como negocio. Eso es lo que hay que ver, si la gente que está allí no hace el trabajo adecuado, que se ponga a una gente que realmente entregue resultados, pero urge, porque no podemos seguir pasando más tiempo y viendo que se está volviendo un elefante blanco”.

¿Hay alguna propuesta?, preguntamos.

“Estamos trabajando en eso, estamos en espera de una propuesta contundente, con pies y cabeza. Al final de cuentas es muy sencillo, son cifras matemáticas ¿cuánto dinero entra y cuánto dinero sale? Si no está entrando el dinero que debe entrar para un edificio de esa categoría y una inversión de este tamaño, definitivamente, la promoción que se está haciendo no es la adecuada y hay que cambiarla”.

En un comunicado, el gobierno del estado señala que el CIC se va consolidando, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), la afluencia en este recinto, de enero a la fecha, ha sido de 148,925 personas.

Hay que recordar que el CIC abrió sus puertas en abril del año pasado y posteriormente a su apertura se registraron 59 eventos, no obstante, este año la cifra ha sido rebasada.

Para el cierre de este año se espera la realización de 101 eventos en total y en este sentido, algunos de los que se realizarán estaban programados para desarrollarse en el Centro de convenciones y exposiciones Yucatán Siglo XXI, el cual por ahora está siendo sometido a obras de remodelación y ampliación; y precisamente para no perder la derrama económica que significa para el estado, se ofreció como opción alternativa la sede del CIC.— Joaquín Chan Caamal

En términos económicos, las cifras más recientes otorgadas por el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture) indican que se registraron ingresos en los primeros tres trimestres de 2019 por 72.3 millones de pesos, que luego de egresos arrojan un total positivo de 10 millones de pesos.

Además, la dinámica de este recinto continuará, ya que para el próximo año se ha logrado concretar la llegada de 31 nuevos eventos, mismos que hasta el momento esperan cerca de 25,000 asistentes.

Durante este año, el CIC concentró eventos de talla nacional e internacional, tales como la pasada 17 Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz y de igual forma, será sede también del próximo Tianguis Turístico 2020, posicionando a Yucatán como un destino atractivo, confiable y factible para la realización de eventos de cualquier escala.

Estos logros son el resultado de la labor de promoción turística emprendida por la administración del Gobernador Mauricio Vila Dosal para consolidar a Yucatán como un destino turístico de convenciones, lo cual se traduce en una mayor derrama económica y a la vez, en generación de más y mejores empleos con los que se impulsa el desarrollo de miles de familias yucatecas.

Diversos eventos que estaban programados en el Siglo XXI se trasladaron al Centro Internacional de Congresos.

En términos económicos, las cifras más recientes otorgadas por el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture) indican que se registraron ingresos en los primeros tres trimestres de 2019 por 72.3 millones de pesos, que luego de egresos arrojan un total positivo de 10 millones de pesos, según se indica en un comunicado oficial.

Para el próximo año se ha logrado concretar la llegada de 31 nuevos eventos, que hasta el momento esperan a 25,000 asistentes.