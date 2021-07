Vigilancia en los mercados

Preocupación por alzas de precio en varios productos

Las medidas sanitarias para tratar de disminuir los contagios por el Covid-19 en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, como son el uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia, toma de temperatura y constante aplicación de gel antibacterial en las manos, siguen vigentes en estos centros de abasto donde todos los días miles de personas compran y venden diversos productos.

Personal del Ayuntamiento de Mérida apostado en los principales accesos de esta zona comercial vigila que el aforo no cause aglomeraciones, que quienes entran o laboran ahí lleven siempre puesto el cubrebocas y que no falte la distribución constante de gel antibacterial.

Los repuntes en los contagios y fallecimientos por el Covid desde hace más de un mes en el estado y particularmente en Mérida ponen en alerta a la población, que ante el temor de contagiarse se ve en la necesidad de redoblar esfuerzos para evitar la propagación de la enfermedad, en especial cuando se trata de realizar sus compras en sitios como estos mercados, donde los aforos son muy altos casi todos los días y a todas horas.— Emanuel Rincón Becerra

Alzas

A la par con el aumento de las cifras en lo que toca a contagios y fallecimientos por Covid-19, los precios de diversos productos de consumo cotidiano entre los yucatecos también registran alzas que obligan a los compradores a buscar mejores precios y calidad entre la oferta de estos mercados.