Preocupación por falta de segunda dosis: Temen perder la inmunidad

Temen perder la inmunidad ante falta de refuerzo

Citlally Perera Rodríguez cumplió ayer 55 días de la primera aplicación de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 y hasta hoy desconoce cuándo recibirá la segunda dosis en Mérida.

Ella, su cuñado y su tía recibieron la primera dosis el 26 de mayo pasado en el macro módulo del Kukulcán, el paso del tiempo desde la primera vacuna ya empezó a desesperar a esta familia porque temen que no reciban la segunda dosis y pierdan la inmunidad contra el Covid-19, ahora que la pandemia está en la tercera ola y el virus es más contagioso.

Informó que en su calidad de embarazada fue para que la vacunen contra el Covid-19 porque no llegaban las vacunas para las personas de su edad (de 30 a 39 años), ella tiene 38 años, y sí le aplicaron la Pfizer cuando vacunaron a los de 50 a 59 años de edad. Se puso contentan ese día, pero hoy está desesperada porque sigue al pie de la letra la recomendación de que esté pendiente de la segunda dosis, pero ésta no llega.

Ya habló a los teléfonos que le dieron para cualquier duda, tanto de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal, de la Secretaría de Salud estatal y los que publica el gobierno del Estado. Ya logró un contacto con la línea del gobierno estatal, pero le dijeron que no saben cuándo llega la segunda dosis y cuándo se aplica porque eso lo programa el gobierno federal. En las oficinas federales ni siquiera atienden sus llamadas telefónicas y menos le dan información.

“Tengo miedo que la vacuna pierda eficacia y me quede desprotegida”, señaló en entrevista. “Ya hasta nació mi hija y no me llaman ni avisan. Diario estoy monitoreando como me pidieron, pero no hay información sobre cuándo se aplica la segunda dosis de Pfizer, eso me tiene preocupada, se les puede olvidar que hay gente que no recibe la segunda dosis, en mi caso como embarazada”.

Pidió ayuda de los funcionarios que coordinan la campaña de vacunación contra el coronavirus para que le informen al teléfono celular 9993-600937 sobre cuándo recibirá la segunda dosis de la vacuna Pfizer.

En la cuenta de Facebook de Joaquín Díaz Mena y Huacho Díaz Mena también hay un gran número de personas que tienen dudas sobre las vacunas pendientes en Mérida.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal, el intervalo de tiempo máximo para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 es de 12 semanas o cuando se de la oportunidad y la protección de la primera dosis mantiene su efectividad.

Por su parte, el gobernador Mauricio Vila Dosal indicó ayer que la vacunación avanza a buen ritmo, pues tan solo en la jornada del martes se aplicaron un total de 13,019 vacunas contra el Coronavirus en diferentes municipios del interior del estado.— Joaquín Chan Caamal.

Vacunación Supervisión

El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó la vacunación contra el Covid-19 en Temozón.

Primera dosis

El gobernador indicó que se aplicó la primera dosis a personas de 30 a 39 años en los municipios Motul, Peto, Izamal, Conkal, Espita Temozón Muna Halachó y Kanasín.

Segunda

También segundas dosis al sector de 40 a 49 años de Calotmul, Cantamayec, Chicxulub pueblo, Chumayel y Cuzamá; así como a personas de 50 a 59 años de Mérida, Bokobá, Cuncunul, Calotmul, Cantamayec, Chicxulub Pueblo, Chumayel y Cuzamá, detalló el gobernador.

Total de vacunas

En total se aplicaron un total de 13,019 vacunas en diferentes municipios del interior del estado.