Preocupación por iniciativa federal sobre el notariado

“Aquí hay 40 en la lista de prelación”

Los aspirantes a notarios están muy preocupados con la iniciativa presentada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados para homologar en todo el país el examen público de oposición, como el procedimiento para la designación de nuevos notarios, porque eso eliminaría la lista de prelación en Yucatán, afirma el presidente del Consejo de Notarios, Gonzalo Enrique Irabién Arcovedo, en la cuarta y última parte de la entrevista que concedió al Diario.

“Creo que nuestro estado, aunque no lo sé con certeza, es el único lugar donde impera una situación híbrida”, dice. “Tenemos la prelación y la oposición, y mientras no se ‘gaste’ la prelación no pueden entrar los de oposición”.

En Yucatán los aspirantes a notarios no están de acuerdo con esa iniciativa, suponemos, le comenta el Diario.

“¡Claro que no están de acuerdo!, aquí hay 40 en la lista de prelación”.

¿Pero no le parece mejor la oposición que la lista de prelación?

Es que aquí así está la ley, la retroactividad es un principio de Derecho.

Las personas que están en los primeros lugares de la prelación llevan 14 años esperando su notaría.

Por cierto, dijo, ya pronto se nombrarán a tres nuevos notarios, en sustitución de los fallecidos el año pasado. Éstos son: Geogina Díaz Yza, el actual subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Ríos Covián Silveira, y Rodrigo de Atocha Franco Mendoza.

De acuerdo con Irabién Arcovedo, los aspirantes a notario están tan preocupados con esa iniciativa —que no prevé la figura del notario suplente, por cierto—, que han organizado reuniones con los legisladores de todos los partidos para manifestarles su inconformidad.

En este sentido, ¿está de acuerdo con ampliar el número de notarías?

No, por una cuestión económica: en Yucatán no hay tanto movimiento…

¿Y comparte los preceptos de las recientes modificaciones a la Ley del Notariado, según las cuales los notarios ancianos, cuando exista una denuncia, pueden ser sometidos a una evaluación médica para comprobar sus facultades mentales?, ¿cómo manejar el problema de un cargo vitalicio?

Creo que el ejemplo nos lo dio el Papa (Benedicto XVI), cuando por razones de edad renunció a su cargo.— HERNÁN CASARES CÁMARA