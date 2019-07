Preparan festejos por 50 años de “vida” de Cancún

Entre desafíos y más proyectos

El sector turístico de Quintana Roo empezó la planeación y preparación de los festejos conmemorativos de los primeros 50 años de la creación del proyecto Cancún, que hoy es una marca mundial y con un éxito económico muy valioso para México.

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, informa que el gobierno municipal y los empresarios de la industria turística del municipio de Benito Juárez, nombre oficial del territorio donde está Cancún, preparan un festejo en grande para recordar el inicio del proyecto Cancún en abril de 1970.

“Ya hay un comité organizador de esos festejos y el municipio prepara varias actividades para el mes de abril del próximo año, que es cuando se cumplen 50 años del inicio del proyecto y las obras que crearon Cancún”, manifestó en entrevista.

“Surgen muchas ideas y planes de toda la industria turística, de los hoteles y las líneas aéreas. Queremos hacer una serie de actividades relacionadas con el número 50, por ejemplo, el pasajero número 50, el huésped número 50, descuentos del 50% en los servicios. De esta manera promovemos que las ‘bodas de oro de Cancún’ no pasen desapercibidas”.

¿Cómo conceptualiza este proyecto a 50 años?, se le preguntó.

“Es una marca mundial bien posicionada. Ha excedido en muchos sentidos la expectativa de su creación”, dijo. “El proyecto de Cancún, junto con los otros centros turísticos que desarrolló el gobierno federal en la península fueron una válvula de escape para la región. Cuando empezó Cancún la región estaba en una etapa de crisis económica y de empleo porque en Yucatán desapareció la industria henequenera. El desempleo que generó el henequén en el campo yucateco y la crisis económica que se avecinaba los absorbió el proyecto de la construcción de Cancún. Fue una válvula de escape para esa situación de emergencia, y al cabo del tiempo ha demostrado que el proyecto Cancún es exitoso”.

Y el ejecutivo le puso valor real a Cancún: su aeropuerto internacional recibe casi la mitad de los turistas extranjeros que llegan a México, Cancún genera el 40% de las divisas, tiene la mitad del inventario de cuartos de hotel del país y genera cientos de miles de empleos para los mexicanos y extranjeros. Incluso, Flota Ocampo, quien es de origen yucateco y estudió en el Instituto Tecnológico de Mérida, afirma que Cancún es una válvula de escape al problema del desempleo de todo el país y por ello Quintana Roo sigue siendo el primer generador de empleo formal del país, según los datos del IMSS.

El directivo indicó que para los próximos años Cancún todavía tiene posibilidades de continuar su crecimiento y proyecta construir más de 20,000 cuartos de hotel. Sin embargo, también afronta retos y paga el costo de este éxito turístico y económico porque la migración que ha traído con su bonanza económica y de empleo, genera cinturones de miseria alrededor de la ciudad de Cancún y ahora sufre los problemas de inseguridad.— Joaquín Chan Caamal

“Muchísima gente llega a Cancún en busca de trabajo y no encuentra dónde vivir y no tienen los servicios necesarios”, reconoció. “El crecimiento de Playa del Carmen ha sido un crecimiento más ordenado que el de Cancún, y el de Tulum lo es más aún. De todas formas, el balance de Cancún es exitoso. Se rebasaron las expectativas de crecimiento de cuartos de hoteles, se rebasaron algunos conceptos de la planeación, pero el balance general es muy positivo”.

Respecto a la inseguridad que se vive en Cancún por actividades de la delincuencia organizada, Flota Ocampo destaca que de acuerdo a las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de mayo, Quintana Roo tuvo el mayor descenso en el número de homicidios dolosos y esta tendencia sigue a la baja.

“Parece que se empiezan a ver los resultados de las acciones tomadas por las autoridades y el establecimiento del mando único en las policías”, destacó. “Todas las medidas que se han tomado y la coordinación con las autoridades federales, la instalación de vídeo cámaras de vigilancia, los controles en las entradas y salidas, la compra de equipos y capacitación de policías ya hacen sentir una diferencia en Cancún. Es evidente que estamos viendo una disminución en las cifras de los homicidios en comparación de meses anteriores”.

No duda que el trabajo conjunto de las autoridades locales, las policías y la federación devolverán la tranquilidad a Cancún muy pronto y destaca que a pesar de los altos índices de criminalidad que vive esta ciudad turística mundial, el turismo no ha sido afectado, la actividad turística se mantiene al margen y no tienen reportes de turistas extranjeros afectados por la violencia. Con esos indicadores, el Consejo de Promoción difunde en sus campañas que Quintana Roo es un destino seguro para el turismo internacional y nacional.

Flota Ocampo fue entrevistado en el marco de su última reunión, en esta ciudad de Mérida, con agentes de viajes para que vendan paquetes turísticos a bajo costo para los yucatecos todo el año.