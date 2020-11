Renán Barrera habla del paso deprimido y de su aspiración a reelegirse

El diagnóstico del paso deprimido que sigue cerrado por la inundación que tuvo y la apertura del zoológico y parque El Centenario son los temas prioritarios que atiende el Ayuntamiento de Mérida.

De acuerdo con el alcalde Renán Barrera Concha, el desagüe del paso deprimido terminará esta semana y podrán realizar un diagnóstico de los daños estructurales si los tuviera.

Con asesoría de especialistas determinarán el futuro de ese polémico túnel que se construyó en el Ayuntamiento que encabezó la priista Angélica Araujo Lara.

“Siguen sacando el agua, ya fueron desalojados casi 7 millones de litros y estamos en las labores finales”, explicó el alcalde.

Barrera Concha ofreció una rueda de prensa durante el banderazo de inicio de la construcción del Centro Integral para la Plenitud del Adulto Mayor “Armonía” en la unidad deportiva del fraccionamiento del Parque.

“No tenemos una fecha definida, esperamos que sea en un par de semanas cuando tengamos un diagnóstico final del paso deprimido”, enfatizó.

Protocolos de acceso a El Centenario

El otro tema donde ya hay una definición es la reapertura del zoológico El Centenario que está cerrado al público desde marzo pasado.

Barrera Concha informó que ya trabajan en los protocolos de acceso al parque y zoológico de la calle 59 con Circuito Colonias y es probable reabrirlo “si no a fin de mes, a principios de diciembre”.

“Estamos ya trabajando en los protocolos. Primero decidimos la apertura de la plaza grande, después del carril central".

"Dispusimos el operativo para los cementerios (por el Día de Muertos), que a diferencia de otros del interior del Estado tienen superficies más amplias, uno es de 7 hectáreas y el otro de 10… ahora estamos trabajando en el Centenario para poder reabrirlo”, informó.

Garantizar la seguridad, el objetivo

“Estamos terminando de diseñar los protocolos. El Centenario es un espacio muy grande, estamos dando instrucciones para garantizar la seguridad de los visitantes", añadió.

"El zoológico es el segundo lugar más visitado de Yucatán, después de la zona arqueológica de Chichén Itzá".

"Tenemos 1.5 millones de visitantes al año en el zoológico y hay mucha gente que está inquieta por el tren, no el tren maya, el tren del Centenario y lo pondremos al servicio de la comunidad”.

El otro zoológico de Mérida, Animaya, tardará un tiempo más para su reapertura porque está inundado.

Aspiración de reelegirse

Barrera Concha también habló sobre sus aspiraciones de reelección al cargo de presidente municipal, de lo cual ya publicó el Diario.

Indicó que todavía no pedirá licencia, está en espera de los tiempos electorales, que determinen los procesos internos y estará pendiente de la normativa y de la decisión de la directiva del PAN.

“Me siento muy motivado para hacerlo (competir por su reelección), tengo la experiencia y, sobre todo, tengo el compromiso de que cuando pase esta pandemia recuperaremos la Mérida que tuvimos antes y será mejor”, indicó.

“Tengo muchos proyectos especiales como el de la movilidad, mayor infraestructura, impulsar la cultura, siempre he apoyado a cultura y lo seguiré haciendo para que tengamos una ciudad turística más visitable”.

Recuerda a sus abuelos

Un reportero de un portal de noticias le preguntó, en alusión a la construcción del nuevo edificio para la atención de adultos mayores, qué recordaba de sus abuelos.

“Soy lo que soy gracias a mis abuelos. Mis idas al Centenario con mi abuelo Héctor, con Renán Ávila Gutiérrez que nos creció como segundo padre".

"Tengo muchos recuerdos y aprendizajes, mucha cultura de nuestro estado al ser sobrino nieto de Alfredo Barrera Vázquez, que es un gran mayista”, comentó.

“Estoy muy agradecido con mis abuelos y mis abuelas porque promovían que fuera extrovertido, que participara en concursos de oratoria, en festivales, que me disfrazara en el carnaval”.

¿Lo consentían, se portaba mal? le preguntó el mismo periodista.

“Me consentían, pero nunca me portaba mal, siempre me he portado bien”, señaló.