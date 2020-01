Preparan un plan para combatir un nuevo gravamen

Crece la inconformidad

Primera marcha para protestar por los aumentos de los impuestos y los derechos

La inconformidad con el aumento de impuestos en la entidad comienza a hacerse más evidente, pues ayer poco más de medio centenar de personas marchó del Monumento a la Patria al Palacio de Gobierno por los nuevos gravámenes y derechos.

En los días previos, la convocatoria se realizó a través de las redes sociales.

Entre consignas contra el gobernador, los manifestantes realizaron un plantón a las puertas de la sede del Poder Ejecutivo. “La gente pobre ¿cómo va a pagar todos esos impuestos?”, se escuchó entre el grupo de personas.

Por su parte, el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín indicó que preparan una estrategia para asesorar a la ciudadanía para combatir el impuesto sobre seguridad, pues considera que tiene varias debilidades, a la par de la polémica por el pretendido cobro a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad.

“Una de ellas es que no es equitativo, no lo pagan todos por igual y tampoco es proporcional, porque no lo pago por tener más seguridad o más cámaras en mi colonia, aunque no haya cámaras en mi colonia voy a pagar, y voy a pagar en función de cuanto consumí de electricidad, que además es un servicio completamente diferente”, comentó.

Al parecer, en el tema de los cobros las sorpresas parecen no acabar, pues ayer el gobierno del estado aseguró que los precios fijados en el portal de internet del gobierno del estado para las placas y las tarjetas de circulación son los correctos. “No hay error y tampoco han cambiado pues está tasado con base en la UMA (Unidades de Medida y Actualización)”.

Sin embargo, se informó que esos precios ya consideran un impuesto adicional del 20 por ciento, el cual se viene cobrando desde hace varios años.

