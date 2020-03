Presencia solidaria

El 21% de la fuerza laboral femenina de Grupo Megamedia decidió trabajar ayer, por diferentes motivos y un denominador común: el apoyo a la no violencia a la mujer

En consonancia con el movimiento #UnDíaSinNosotras, las trabajadoras de Grupo Megamedia —239 en total— tuvieron la opción de decidir si se sumaban o no al paro nacional convocado en todo el país para protestar contra la violencia de género.

El 79% decidió faltar y el 21 restante optó por trabajar. La respuesta a la convocatoria fue total en departamentos como Auditoría Interna, Capital Humano, Ventas y Mercadotecnia, así como en las plazas de Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Quienes decidieron laborar argumentaron diversas razones —necesidad del área, solidaridad con los compañeros que trabajaron o bien por considerar que pueden manifestarse de otras formas— pero todas coincidieron en que apoyaban la causa de rechazo a la violencia contra las mujeres. A continuación, algunas opiniones:

Carmen Mendoza Patiño, supervisora de operaciones

Decidí presentarme a trabajar porque no estoy de acuerdo con el movimiento “feminista”, con el cual no comparto ideología, valores ni educación. Soy mujer, madre, esposa y compañera de trabajo, me enfrento todos los días a la violencia que se vive en nuestro país, y la única forma de combatirlo es estando unidos como NACIÓN, no dividiendo los géneros.

Tengo un hijo varón quien no por ser hombre es un monstruo, soy esposa de un hombre que no es un monstruo, educo a mi hijo e hija con valores, estoy casada con un hombre con valores. Creemos en Dios, creemos en la Constitución, ejercemos el libre albedrío de elegir hacer el bien o el mal, creemos que esta lucha es de buenos contra malos, nos apegamos a la constitución “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Fui educada por una mujer que durante 30 años se levantó a las 4 de la mañana para ir a trabajar y hacer un país mejor. Esa educación me ha llevado a que le día de hoy levante la voz y diga “YO SALGO A TRABAJAR, NO A DESTRUIR”, a enseñarles a mis hijos que solo trabajando y haciendo lo que nos corresponde como humanos es como combatiremos la delincuencia.

Valentina Boeta Madera, periodista

Apoyo el movimiento femenino y pienso que las compañeras que se ausentaron y las que trabajaron tomaron las decisiones correctas. Ésa es una característica de las manifestaciones de este año que no se ha destacado lo suficiente: han unido a mujeres con ideologí as muy diferentes, desde provida hasta proaborto; de derechas, izquierdas y centristas; desde las que tienen orígenes acomodados hasta las que nacieron en familias de escasos recursos. Porque hay algo que nos une por encima de nuestras diferencias más profundas: nos queremos vivas.

Carmen Moreno Salas, asistente de administración en Progreso

Apoyo todo movimiento que sea para respetar los derechos de las mujeres, pero pienso que para que una sociedad esté libre y viva sin violencia contra la mujer, que no haya violencia infantil, abandono a los ancianos, discriminación a las personas que sufren alguna discapacidad, etcétera, la familia debe estar cimentada en los valores, con buenos principios de respeto a todos.

Pienso que en lugar de promover que no se acuda a trabajar, se deben promover los valores en la familia, pues si los niños viven en armonía, con valores y sin violencia serán buenos ciudadanos, padres y esposos.

La mejor manera de protestar es trabajando, cumpliendo con responsabilidad con mi deber como empleada y ciudadana.

Alma Caamal Ancona, auxiliar administrativa

Decidí venir a mis labores porque apoyo a la causa con mi presencia en el ámbito laboral. Claro está, no dejando el movimiento portando el color morado designado como símbolo de apoyo, por la cual mi esencia está con todas las mujeres que necesitan ser escuchadas y protegidas.

Creo en el movimiento diario de las acciones y confío en que, estemos en el lugar que estemos, estando firme y defendiendo desde donde nos toque (siendo la casa, el trabajo, la escuela, etcétera), apoyando y no atacándonos, haremos la diferencia.

Paola Castillo Infante, auxiliar administrativa

Mi decisión de venir a trabajar es porque ese acto de faltar a tus labores solo para ir a quedarte en tu casa no es una manera en la que yo lucharía por la violencia de género ni con la inseguridad del país.

Simpatizo con el dolor de todas las mujeres que muchas veces nos sentimos con la impotencia de que cada vez esos problemas, en vez de disminuir aumentan; sin embargo, simular tu muerte por un día y no salir de tu casa no asusta ni mueve a los verdaderos opresores del sistema y de las mujeres. Simplemente mi duda sigue siendo: Y después de la protesta, ¿qué se va hacer? ¿Solo vamos a protestar ese día? ¿Ese día voltearemos a ver a los niños (que son las futuras generaciones) y se dedicará el día a hablar de valores, de conciencia de temas de género? ¿Daremos propuestas para mejorar nuestro entorno? De no ser así, no visualizo productivo no ir a trabajar un día.

Simpatizo con la causa y me conmueve la tristeza por la que muchas mujeres hoy viven esa realidad y porque nos puede pasar a todas. A mí me queda claro que las mujeres unidas podemos lograr mucho, pero esa forma de protestar (faltar un día para simular tu muerte y no participar en nada) es una acción o protesta que no me identifica a mí. Hago lo que puedo con otro tipo de acciones.

Elia Gómez Ciau, redactora

El motivo de mi presencia es por el apoyo en equipo a mis compañeros, ya que algunas compañeras descansaron y es muy respetable su decisión. De igual manera porté mi camiseta morada como símbolo de mi apoyo a la mujer y no a la violencia de ningún tipo. Apoyo el respeto hacia cualquier pensamiento, religión, ideologías, la igualdad de género y sobre todo que se fomenten los valores en la sociedad adecuademante.

Katy López Vargas, coordinadora editorial

Antes que nada quisiera expresar que estoy de acuerdo con el movimiento #UnDíaSinNosotras, sin embargo decidí trabajar por apoyo a mi equipo. Una de las colaboradoras no pudo faltar porque su función es primordial y su ausencia habría ocasionado complicaciones. Otra razón fue brindar apoyo a los hombres que conforman mi equipo y que a diario están para sacar el trabajo. Considero que una de las funciones de un líder es estar con y para su equipo, razón por la que no podía desconectarme al 100%.

