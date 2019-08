Una reunión de la clase política

Presenta Ramírez Marín en Mérida su primer informe

El senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín recibió ayer el reconocimiento público de sus colegas de las distintas fracciones de la Cámara Alta, los invitados llenaron la Sala Mayamax del Gran Museo del Mundo Maya para oír su primer informe de resultados legislativos y criticó al gobierno federal por disminuir los recursos a las dependencias, los estados y municipios.

Su don de gente, defensa a las abejas y al medio ambiente, sus gestiones para que bajen las tarifas eléctricas, su exigencia para que Yucatán tenga suficiente gas natural y más recursos económicos, y sus intervenciones en la tribuna de la Cámara de Senadores motivaron que lo acompañaran personajes de la política nacional como Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI en el Senado; el exsenador yucateco Emilio Gamboa; Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI; los senadores Armando Guadiana, Xóchitl Gálvez, Raúl Paz Alonzo y Beatriz Paredes Rangel, y la diputada federal Dulce María Sauri. También asistieron políticos locales como el diputado Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; el magistrado Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia; la maestra Loreto Noemí Villanueva Trujillo, secretaria de Educación y representante del gobernador Mauricio Vila Dosal, y Mario Martínez Laviada, oficial mayor del Ayuntamiento de Mérida y representante del alcalde Renán Barrera Concha; el exgobernador Francisco Luna Kan; y el presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas.

Deuda

Luego de una amenaa presentación de cifras y acciones que captó la atención de la asistencia por la forma de diálogo en que las jóvenes Mafer y Ale, estudiantes de la Preparatoria 2 de la Uady, narraron los logros del senador yucateco, la transmisión de un vídeo de la participación de Ramírez Marín en la tribuna y los mensajes de felicitación y reconocimiento a su desempeño legislativo de senadores del PRI, PAN, Morena y PRD, Ramírez Marín pronunció un discurso en que recordó a la Federación que tiene una enorme deuda con Yucatán y es indispensable que confíe en la probada capacidad del estado porque desde hace más de seis años logra los mayores índices de desarrollo económico en el país.

“No pedimos exención de deudas millonarias ni subsidios, lo que pedimos es que la Federación preste la atención debida al esfuerzo de Yucatán”, señaló.

“Yucatán destaca en el estudio y la innovación y con ello ha logrado que en los últimos seis años el crecimiento esté por arriba de la media nacional”.

Asistencia

Ramírez Marín informó que tuvo el 98.6 por ciento de asistencia a las sesiones en su primer año legislativo, en casi todas tuvo alguna intervención siempre para apoyar iniciativas que beneficien al país. Presentó 30 propuestas al Pleno del Senado, de las cuales siete fueron iniciativas de ley, una de las más reconocidas es sobre la protección de las abejas, y 23 puntos de acuerdo.— Joaquín Chan Caamal

Pero además de su trabajo legislativo, fue un gestor efectivo y humanitario porque atendió la pavimentación de 11 kilómetros de calles en igual número de municipios yucatecos, entregó 14,844 juguetes para niños de comisarías, municipios y asociaciones altruistas, apoyó el teatro regional con talleres que beneficiaron a 150 personas y otro tanto que disfrutó de las puestas en escena.

Agradeció que el gobernador Mauricio Vila Dosal haya enviado como su representante a la maestra Loreto Villanueva porque es su amiga y ante ella expresó que reconoce el trabajo del gobierno local porque continúa con el despegue industrial, la generación de empleos y el crecimiento económico.

“Por ese motivo hemos apoyado las gestiones que encabeza el gobierno del Estado. En esta causa no hay condiciones ni puede haber cálculos partidistas”, señaló. “Sería ilógico no apoyar la continuidad de este progreso, perderíamos la oportunidad de empleo digno para miles de jóvenes yucatecos. A lo largo de este año me he reunido con funcionarios de la Secretaría de Energía, de la Oficina de la Presidencia, de Economía, de Agricultura… en cada uno he encontrado comprensión, espero que esto se convierta en presupuestos y programas en beneficio del estado.”

Osorio Chong felicitó a Ramírez Marín por los resultados de su primer año de trabajo y dijo que ahora entiende por qué es un político valorado: cumple con el compromiso que hizo ante los legisladores que los procesos electorales ya terminaron y es necesario trabajar en conjunto para que a México y a Yucatán les vaya bien.

El político hidalguense anunció que los senadores del PRI emprenderán una defensa por preservar las instituciones y órganos autónomos porque el actual gobierno federal está lastimando a las instituciones de gobierno que han garantizado por décadas los fraudes electorales y la defensa de los derechos humanos, por citar algunos ejemplos.

“Tenemos que abrir el debate y ser una oposición que le diga al gobierno federal que si es cierto que ganó por 30 millones de votos, pero hay otra inmensa parte que no votó por él”, reiteró.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, enfatizó en la necesidad de que los actuales legisladores muestren su compromiso con el país y tengan la capacidad de generar consensos, por lo que se congratuló con la presencia de actores políticos de todas las tendencias y partidos durante dicho informe.

En la información que se difundió apareció que Ramírez Marín no asistió a ningún evento internacional pagado por el Senado.

De un vistazo

Temas polémicos

En su mensaje, Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que el Senado tiene que legislar sobre temas polémicos actuales como la legalización de las drogas y el uso de cocaína, porque son demandas de la ciudadanía y son los jueces federales que están supliendo esa falta de leyes.

Vialidades

