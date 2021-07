Presentan amparos

Jubilados luchan por recuperar servicios de calidad

Jubilados del Sistema Banrural en la Península de Yucatán denunciaron que vieron drásticamente reducidos sus servicios médicos y relataron la dura situación que viven actualmente.

La atención de 880 jubilados de la zona sur, que comprende Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, dependen de la empresa Corporativo Médico Community Doctors S.A. de C.V. en participación conjunta con Challenge Consulting S.C. e Insumos Médicos y Hospitalarios de México, HLE, S.A. de C.V.

Los afectados denunciaron que faltan especialistas, ya que Community Doctors es quien designa a los médicos a los que pueden acudir los adultos mayores. Sin embargo, actualmente áreas como neumología, patología y oncología no están cubiertas, presuntamente porque no han logrado llegar a acuerdos económicos con los doctores.

“A mí no me ha dado de alta ningún neumólogo, porque no ha habido neumólogos… Yo acudí a un ginecólogo que me ha visto siempre, pagué mi consulta y me saqué estudios porque los necesitaba… Ahora necesito urgentemente una biopsia. La biopsia la hace el patólogo y ahorita no hay patólogo. Yo la voy a pagar: $1,800”, relató Teresita Reyes Esquivel, de 79 años de edad.

Cartas y amparos

Ante esto, los jubilados han hecho todo tipo de gestiones, entre ellas enviar cartas donde detallan las irregularidades a la doctora Mariam Castillo Rupit, supervisora peninsular del Corporativo Médico Community Doctors, quien antes trabajó en el gobierno federal.

De enero a septiembre de 2019 laboró en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo que tiene relación con las licitaciones públicas. Antes, de octubre de 2016 a diciembre de 2018, ella se desempeñó en el Banco del Bienestar, según su página de Facebook.

Hasta marzo de este año Mariam Castillo era residente de segundo año en la Unidad de Medicina Familiar No.75 del IMSS, en Nezahualcóyotl, según el portal de transparencia del Instituto.

Actualmente despacha en el módulo médico para los jubilados ubicado en Itzimná a unos pasos de la oficina de los fideicomisarios.

También han recurrido a los amparos, tanto nacionales como locales, ya que la situación afecta a 12,400 jubilados de Banrural en todo el país.

Quejas similares

De hecho, Community Doctors también ganó el contrato para ofrecer servicios a los fideicomisarios de la zona norte, donde las quejas son similares a las del sur, a pesar de que en el Acta de Fallo de la licitación se asienta que la empresa tuvo todos los puntos necesarios en los rubros de experiencia, especialidad, competencia, dominio y capacidad de equipamiento.

“Nosotros hemos acudido a todo: interpusimos demandas en todos los estados. En muchos estados han otorgado la suspensión… ellos atentan contra nuestro derecho a la salud”, afirma Serrato Rubio.

En Yucatán hay demandas de amparo en los juzgados tercero, cuarto y quinto. Los jubilados del Banrural buscan que se conceda la suspensión del contrato, cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de este año, y regresar al sistema de servicios médicos tal y como lo tuvieron hasta el 31 de marzo pasado.—Jessica Ruiz Rubio