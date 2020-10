Presentan el logotipo de la Súper Kermés del Seminario

Por medio de Facebook, el presbítero Jorge Cervera Domani presentó el logotipo que en esta edición distinguirá la tradicional Súper Kermés del Seminario Conciliar de Yucatán.

En un vídeo, el ecónomo de la institución de formación sacerdotal mostró el símbolo que en esta ocasión especial representará el evento que se realizará en forma virtual, debido a la pandemia del coronavirus.

Como informamos, la acostumbrada celebración de acercamiento entre los seminaristas y la comunidad se llama "Seminariothón" y se acompaña del hashtag #VamosATuCasa a través de un programa especial, que se transmitirá el sábado 24 y el domingo 25 de octubre.

Un cuarto de siglo

Durante 25 años ininterrumpidos, cada octubre el Seminario efectúa el evento conocido como Súper Kermés por medio del cual el pueblo de Dios entra en contacto personal con los seminaristas y padres del equipo formador, y tiene como propósito recaudar fondos para el mantenimiento de la institución.

Sin embargo, este año dadas las situaciones sanitarias y sociales no se podrá realizar la Súper Kermés de modo presencial, pero eso no significa la interrupción de esta tradición por lo que prepararon el evento “Seminariothón”, que se transmitirá en vivo con ayuda de una televisora local y en la página de Facebook Seminario Conciliar el sábado 24 de 7 a 11 p.m. y el domingo 25 de 10 a.m. a 4 p.m.

Elementos del logotipo

En un nuevo vídeo que se puede ver en las redes sociales, el presbítero Cervera Domani explica los cuatro elementos que componen el logotipo del evento, que son la figura de un seminarista en un camino que ilustra el sendero que tendrá que recorrer en su camino de la vida y a la santidad. Además, la ubicación del lugar, la iglesia, que es la casa de Dios, de todos, y por último el símbolo del hashtag (#), que indica el acercamiento del Seminario y sus integrantes a las casas de la sociedad.

Se recuerda que las personas y apostolados que deseen colaborar en el “Seminariothón” con la venta de platillos en puestos que se instalarán en diferentes lugares o quienes quieran ofrecer donativos pueden llamar al teléfono 9999-27-07-77.— Megamedia