Presentan otra vez una iniciativa sobre matrimonio igualitario

Integrantes de Alerta por Violencia de Género en el Estado dieron a conocer que ya se presentó de nuevo ante el Congreso local la iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario, e hicieron un llamado a los diputados para incluirla en el actual período de sesiones y aprobarla.

Ligia Vera Gamboa, Gina Villagómez Valdés, Adelaida Salas Salazar, Bertha Elena Munguía Gil, todas solicitantes de la Alerta por la Violencia de Género en el Estado, y el asesor legal de la agrupación, Villevaldo Pech Moo, anunciaron que saben que la iniciativa sobre el matrimonio igualitario ya fue presentada ante el Congreso otra vez, pues así se los hizo saber la diputada Karla Franco Blanco y les fue confirmado por otros diputados locales.

Ante esto, y como parte de las acciones que realizan por la igualdad y equidad de género, solicitan a los diputados que la iniciativa sea tomada en cuenta y se someta al pleno del Congreso en el actual período de sesiones, que debe concluir en una semana.

Rezago

Adelaida Salas sostuvo que Yucatán está rezagado al no aprobar el matrimonio igualitario.

La doctora Ligia Vera agregó que 19 estados del país ya aprobaron ese tipo de unión, acorde con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La exhortación es a cambiar el Código estatal en esta materia y que como defensoras de los derechos humanos estarán al pendiente de lo que pase con la iniciativa y acudirán al Congreso cuando se ponga a votación.

Ligia Vera indicó que la sociedad civil, no sólo los que integran la comunidad Lgbtiq, sino muchos “hetero aliados”, saben que no se trata de un tema de orientación sexual, sino de respeto a los derechos humanos.

“Esta legislatura no se va sin aprobar el matrimonio igualitario”, enfatizó la activista, quien añadió de no hacerlo pasarían a la historia como una legislatura ineficiente que no cumplió con las funciones para las que fueron elegidos por los ciudadanos.

También dijo que la negación a votar a favor de la iniciativa, tal como ocurrió cuando se sometió a votación hace unos meses, se debe a una doble moral, a temas religiosos, de dogma y a las alianzas que los políticos tienen con grupos conservadores, que son “clientela en las elecciones”.

Gina Villagómez expresó que se trata de un tema de derechos humanos, de igualdad y equidad.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Bertha Elena Munguía, resaltó que ese tipo de unión busca que dos personas del mismo sexo que comparten sus vidas puedan también compartir sus bienes y apoyarse mutuamente bajo un concepto legal que los cobije.

El abogado Villevaldo Pech informó que ya se presentaron dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (con número 01-2019 y 02-2019) por omisión del Congreso Estatal, al no aprobar la ley del matrimonio igualitario, una iniciativa que dijo los diputados ni siquiera deberían discutir, sino simplemente acatar, pues no les corresponde decir si es legal o no, sino simplemente les corresponde el aprobar las modificaciones a la ley.

A la fecha, indicaron hay más de 100 matrimonios igualitarios en Yucatán, parejas que contrajeron matrimonio civil al interponer amparos, lo que significa el tener que erogar entre 15 y 20 mil pesos, incluso más, cuando se trata de un derecho ciudadano.

Iniciativa

Más de la información que dio a conocer Alerta por Violencia de Género en el Estado.

Recursos

Objetivo

