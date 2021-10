Admite que busca un cargo, pero “no me aferro”

En vísperas de la presentación de su informe anual como senador por Yucatán, el próximo miércoles 27, el panista Raúl Paz Alonzo dijo ayer que “es nada más recordar que ahí estoy, no quiere decir nada en lo particular, solo recordar que aquí estoy y que quiero seguir trabajando”.

“Que la gente me conozca mejor, que conozca lo que es mi trabajo y para lo que eso dé, pues obviamente yo voy a intentar continuar en la política, siempre he tenido sueños de ser buen ejecutivo, aunque no he podido en ninguno de los niveles de gobierno”, añadió.

Al admitir el legislador panista que siempre ha buscado ser alcalde o gobernador, dijo que “tampoco me aferro. Si algo he aprendido es que el desapego hace que las cosas fluyan, y yo sigo trabajando y tratando de construir en el día a día y en el ahora”.

El legislador informó que el próximo miércoles presentará su informe en sus redes sociales.

“La idea es hacer algo más cercano, más humano, distinto, porque el trabajo legislativo es público, está en la página del Senado, ahí puedes saber en qué iniciativas he votado a favor, en cuales en contra, que he presentado, cuales puntos de acuerdo, a cuales me he adherido, es información pública”.

“Un poquito lo que tratamos de hacer en este informe es ser más cercano, más humano, que la gente entienda, conozca por qué a lo mejor uno presenta ese tipo de iniciativas, porque votan esto a favor o estoy en contra, y hay gente que le puede gustar o no. Un poco fue la idea que intentamos hacer en este informe de media hora, a partir de las 19 horas, no más, y va en ese sentido”, reiteró.

Sobre por qué hasta ahora, en su tercer año como senador hace público su informe y en los dos anteriores no lo hizo, explicó que cada año, en cada cierre, se presentan los informes, pero “no de esta magnitud ni de esta manera”.

“La verdad no lo hice antes, no se hizo, pero ahorita creo que valdría la pena recopilar toda esta información y además la oportunidad de hacerlo distinto”, respondió.

Además, se justificó argumentando que en el principio de la legislatura le tocó aprender mucho de lo que es el nuevo gobierno, a buscar los consensos, defender la bandera que enarbola y lo llevaron a donde está. “Eso fue el trabajo de los primeros dos años y ahora hacemos una recopilación de todo, aunque hablamos de las cosas más puntuales de este año, pero se habla de todo, será algo diferente...”, dijo.

Además recordó que siempre ha manifestado que quiere seguir participando en la política, “me apasiona, me gusta, con mis defectos y virtudes creo que tengo talento, una experiencia legis-lativa que me ha ayudado a madurar, a aprender muchísimo, además de todas las experiencias vividas”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Asmite aspiraciones

Al retomar el tema de sus aspiraciones, Paz Alonzo admitió que “la gubernatura me encantaría, también me encantaría ser alcalde, presidente de la República, me gustaría todo... por eso estoy en esto; es como si jugaras fútbol y quieras jugar en el mundial, y para eso uno trabaja día con día, se prepara y lo busca, uno va avanzando en los pasos que uno pueda dar”.