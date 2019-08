Ven amenazas a la democracia y la libertad en el país

El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, declaró ayer en esta ciudad que si bien Andrés Manuel López Obrador fue elegido legítimamente, parecería que desde el inicio de su gobierno la libertad y la democracia se encuentran amenazadas.

El dirigente empresarial hizo un repaso de los principales problemas de la actual administración y anunció que la semana pasada la Asamblea Nacional de la Coparmex aprobó su Plan Estratégico 2019-2023 que busca acotar lo que él llamó “la presidencia neo imperial”.

De Hoyos Walther habló en la mesa panel realizada en el local de la Coparmex Mérida ante cerca de 250 empresarios, que formó parte de la gira “Construyendo México: la aportación de Coparmex”, que exdirigentes nacionales de ese organismo realizaron por distintas ciudades del país desde el lunes para conmemorar los 90 años de fundación de esa organización.

Ayer fue la última jornada, con escalas en Mérida, por la mañana, y en Cancún, por la tarde.

A la mesa panel asistieron los expresidentes Bernando Ardavín Migoni, (1986-1988), Héctor Larios Santillán, (1991-1993); Antonio Sánchez Díaz de Rivera, (1993-1995); Alberto Fernández Garza (1999-2001); Jorge Espina Reyes, (2001-2003); José Luis Barraza González (2003-2004); Gerardo Gutiérrez Candiani (2009-2012) y Alberto Espinosa Desigaud (2012), quienes relataron sus experiencias en el cargo y dieron sus puntos de vista sobre la situación actual en el país. Presidieron la mesa De Hoyos Walther y el presidente de Coparmex Mérida, José Antonio Loret de Mola Gómory.

En su intervención Gustavo de Hoyos dijo que la consolidación de la democracia electoral en México ocurre cuando el principal adversario de un régimen accede al poder por la vía legítima e institucional, lo que fue el caso de López Obrador, que muestra que estamos ante un país con democracia y eso tenemos que celebrarlo, afirmó, “pero también hay que reconocer que a partir de que inició la actual administración muchos de los avances, como la libertad y la democracia, parecerían estar amenazados”.

En este sentido, informó que la semana pasada se aprobó el Plan Estratégico de Coparmex para los próximos cinco años, entre los que destacan los siguientes objetivos:

Primero, explicó De Hoyos Walther, la Coparmex se compromete a defender la libertad en todas sus formas. Parece algo obvio, dijo, pero no lo es, al contrario. El Presidente basa mucha de su información en sofismas, parecería que esa es la base de su retórica, de modo que nosotros nos asumiremos como garantes de la verdad, para asegurar la conciencia colectiva del país.

Asimismo, dijo, seremos cero tolerantes a la violación de la ley y defenderemos la vigencia plena del estado de Derecho, sobre todo ahora cuando vemos que si una decisión tiene inspiración presidencial, “parecería que no importa que se viole la ley para llevarla al cabo”.

Otro objetivo es defender los principios de la democracia liberal, es decir, que el estado en ningún momento viole los derechos individuales y la libertad de las personas. También buscaremos, añadió, salvaguardar la división y el equilibro de poderes e instituciones. En este sentido, Coparmex va a estar cotidianamente y con todo rigor defendiendo el régimen republicano, lo que significa “y se dice fácil”, en buscar una presidencia acotada. “No queremos que regrese ese presidencialismo imperial, que ahora yo llamo neo imperial, porque se ejerce de manera totalitaria, despótica y personalista. Nosotros apostamos a un presidencialismo eficaz, pero con controles, con un Poder Legislativo cuyos integrantes cumplan con sus funciones de representación popular y no sigan las indicaciones del Ejecutivo”.

En este sentido, advirtió que el Poder Judicial está bajo acechanza. “Los jueces, los magistrados, los ministros que declaran la nulidad de una actuación del estado los tachan de corruptos”.

De Hoyos Walther anunció que igualmente la Coparmex se propone fortalecer el federalismo, previsto en el artículo 115 constitucional y que ahora el nuevo gobierno, al parecer, quiere frenarlo con los superdelegados o con las restricciones presupuestales. Del mismo modo se proponen defender el ejercicio público basado en la racionalidad, en la evidencia, en la planeación, como un esfuerzo cotidiano, que no se basa en la ocurrencia, en la improvisación, en decisiones fundadas en sofismas.

Un objetivo más de Coparmex es el fortalecimiento de la economía de mercado, basada en la libre empresa. Aunque esto parecería que es un tema superado, dice el dirigente, no lo es y ahora vemos cómo el gobierno federal pretende hacerla de empresario, con el Ejército conduciendo pipas con combustible o construyendo aeropuertos. “Esto no lo podemos permitir, porque es claro que el gobierno no es un buen empresario, no es un buen administrador. Insisto, esto ya lo habíamos superado, pero ahora parece que se vuelve a implementar”.

Otros objetivos son: que Coparmex se haga cargo de su responsabilidad social y empresarial, no sólo al interior de las empresas sino también hacia la sociedad, así como robustecer la inserción y el liderazgo internacional de México e impulsar a la sociedad hacia una cultura de integridad, combatiendo todas las formas de corrupción en el sector público y privado.

En su turno, los expresidentes dieron sus puntos de vista. Entre éstos, sobresalen los siguientes:

Bernando Ardavín Migoni: “No hay nada nuevo bajo el sol. Estamos viviendo una etapa más del sistema político mexicano, cuya principal característica es la existencia de un partido dominante. Antes era el PRI, hoy es Morena. Otro componente es el corporativismo. En los últimos meses este gobierno ha combatido a ciertos grupos sindicales que no estaban de acuerdo con esta nueva etapa, pero se ha favorecido, de una manera descarada, a otros. Un tercer elemento es la concentración de poderes”. Habíamos ganado bastante en esta materia, pero hoy se están borrando los límites entre uno y otro poder de una manera acelerada”.

Héctor Larios Santillán: “Pido que no tengamos pesimismo en estos momentos. El país ha pasado por muchas crisis y ésta es una más que, en efecto, daña gravemente a las empresas pequeñas y medianas y finalmente a todos, pero, no obstante, estoy seguro de que vamos a pasar la crisis. Para hacerlo se necesitan varios ingredientes, como crear un clima de confianza entre el gobierno, la sociedad y los empresarios y no estar cada mañana señalando a los buenos y a los malos, algo que no conviene al país, el enfrentar a los unos con los otros”.

Antonio Sánchez Díaz de Rivera: “Encontramos en este momento un problema fuerte, parece que hay un proceso de desconstrucción del país, por lo que necesitamos ponernos las pilas para frenar esta destrucción”.

Jorge Espina Reyes: “La ideología del Presidente es de ocurrencias y en este sentido la sociedad debe de dar un manotazo y poner un dique a todas las barbaridades que diariamente nos presenta este señor. Por eso es tan importante robustecer las organizaciones de la sociedad civil. En la visita que hicimos a León, dentro de esa gira, asistió el expresidente Fox que dijo acertadamente que la posibilidad democrática de darle reversa a esto es hasta el 2021, después, quién sabe.

“Nos han dicho los venezolanos que los mexicanos hemos perdido en unos cuanto meses lo que ellos perdieron a lo largo de muchos años”. Entonces, pongámonos a trabajar”.

Alberto Espinosa Desigaud: “Hay que ponernos a trabajar con la gente para lo que viene en 2021: buscar liderazgos y candidatos de los partidos afines que cumplan con el perfil de lo que necesitamos para el futuro. Ahora ya estamos frente a un riesgo, porque la economía está funcionando mal y no podemos seguir cruzados de brazos”. Estamos a tiempo para tomar las medidas prácticas y responsables”.

Alberto Fernández Garza: “Podemos tener un gobierno que no nos guste, pero fue elegido democráticamente. Luego hay gente que dice: hay que sacarlo, porque no es auténtico. Puede ser que no nos guste, eso es válido, pero sacarlo va en contra de la democracia. Puede ser que el Presidente tenga intenciones de desbaratar las instituciones democráticas, pero eso es otra cosa”.

Gerardo Gutiérrez Candiani: “Veo con enorme preocupación a una sociedad más estática. Veo que la gente quiere participar, que está a la expectativa, pero no sabe cómo. En años anteriores había organismos de la sociedad civil muy activos, pero ahora ya no los veo. Por eso creo que Coparmex debe proponer un nuevo pacto social participativo. Tenemos que ir hacia adelante, porque estamos a la defensiva, estamos esperando a ver qué cosas suceden. No nos estamos defendiendo y tampoco estamos proponiendo cosas. Creo que la sociedad mexicana está en un letargo. Volvamos a buscar los acuerdos y las agendas compartidas con la sociedad civil”.— Hernán Casares Cámara