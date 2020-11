Presiones del fiscal yucateco a un empresario

Revelan presiones del fiscal para lograr acuerdos

El fiscal general del Estado, Wílberth Cetina Arjona, se habría aprovechado de su cargo para lograr que un empresario acusado de abuso de confianza por un grupo de personas llegue a un acuerdo con ellos, bajo la amenaza de que, de no hacerlo, lo podría encarcelar.

Ese acuerdo, que considera la compraventa de terrenos ejidales, fue ideado, al parecer, por el propio fiscal, quien personalmente habría invitado a participar a Gabriel Guzmán Millet, el polémico inversionista dedicado a la compraventa de terrenos ejidales, según se desprende de las grabaciones hechas a este funcionario, en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística, de Grupo Megamedia.

Guzmán Millet, como hemos publicado, ha sido señalado por esconder en sus oficinas particulares a un delincuente, cercano a él, acusado de cometer un violento asalto en una casa del norte de la ciudad.

Aunque la Policía Estatal de Investigación lo ubicó y solicitó una orden de cateo a la fiscalía estatal, Cetina Arjona, al parecer, se negó a entregarla.

A Guzmán Millet también se le acusa de no cumplir sus compromisos con numerosos inversionistas que le dieron dinero para comprar tierras ejidales y con otros que le entregaron dinero con la promesa de recibir intereses mensuales de 2.5%.

Ayer publicamos que, de acuerdo con esas grabaciones, Cetina Arjona habría incluido a Guzmán Millet, con quien, ahora se sabe, mantiene una cercana relación desde hace años, en una operación inmobiliaria para beneficiar a uno de los clientes del despacho particular del fiscal.

Con la aparición de nuevas grabaciones, se descubre que Cetina usó su influencia para favorecer a sus clientes y a él mismo, y que sin ningún problema litigó asuntos personales desde la Fiscalía.

Aunque la información que se escucha en esos audios, sobre este caso, es desordenada y confusa, periodistas de Central 9 lograron entender algunos detalles.

Caso de 2015

De acuerdo con esto, en 2015 un grupo de personas, encabezados por Alfredo Ríos Madrid, y defendido por Cetina Arjona, denunció al empresario Arturo Millet Reyes por abuso de confianza, ya que le habían entregado una cantidad de dinero para comprarle dos lotes de terrenos ejidales, al parecer en Quintana Roo.

Por distintas razones, Millet Reyes no cumplió con la encomienda, pero les prometió entregarles otros terrenos, para garantizar su dinero, lo que aceptaron los afectados.

La denuncia no tuvo mayor movimiento entre 2015 y 2018 y las actuaciones judiciales empezaron apenas Cetina Arjona llegó a la Fiscalía, en noviembre de 2018.

Como fiscal y como abogado de los afectados, Cetina habría presionado a Millet Reyes a firmar un convenio que, por lo que se desprende de las grabaciones, consistiría en el compromiso del empresario de ceder a sus acusadores unos terrenos suyos en Tulum. Para que Cetina Arjona pudiera convencer a sus clientes, éste le pidió a Millet Reyes, en un principio, la entrega, a él en lo personal, de varios terrenos en esa y en otras zonas. Luego habría ido aumentando sus exigencias.

Para presionar al empresario a firmar el convenio, el fiscal lo amenazó con solicitar medidas cautelares.

En las grabaciones se oye cuando Cetina Arjona, ya siendo fiscal, continúa ejerciendo su carrera de abogado, en forma privada —en contra de la ley— y le dice a Millet Reyes que ya es hora de acabar el pleito: “lo digo como abogado (....) no sólo es desgastante, a la larga, pues todos pierden, para acabar pronto”.

Audio:

Añade que “ahorita sí yo ya tengo la presión de ellos (de sus clientes)” y lo urge a llegar a un arreglo, advirtiéndole que el expediente de una de las dos denuncias en su contra podría ser enviado al juez de control.

“Lo puedo aguantar”, afirma, “pero vamos a llegar un acuerdo acá, los tres (él, Ríos Madrid y Millet Reyes): yo veo ahora lo legal, yo ahora, como fiscal, estoy obligado a hacer lo que sea, ya no (actúo) como Wílberth Cetina, ¿no? Yo antes, como defensor de ellos lo movía” (la denuncia), pero hoy, dice, ya como fiscal estoy obligado a consignar el expediente”, por lo que le propone acelerar un acuerdo.

Medida

Le dice que ya había acordado con sus clientes que consignaría el expediente pero no pediría la medida cautelar de prisión preventiva, aunque en la grabación se escucha cómo el fiscal se enreda en sus palabras y dice que esa medida la puede pedir, pero que no lo haría, pero advierte a Millet que le puede instalar un brazalete, que es una medida cautelar.

En la grabación se escucha a Cetina Arjona decir: “bueno, yo iba a pedir las medidas, que era el acuerdo, pero les dije yo no voy a pedir prisión preventiva en ningún momento, porque yo puedo pedirlo, pero como una solicitud, nada más, por el monto, por el peligro, por todo lo que tú quieras, pero no, yo mismo se los dije a ellos (los clientes), pero bueno, sí puedo pedirte el brazalete y no sales, lo puedo pedir y creo que hay mucho porcentaje de que me lo den, pero vaya...”.

Más adelante reconoce que “aunque yo sea fiscal y tenga interés en esto, algo fuera de la ley no lo voy a hacer, sea quien sea, porque esta es mi forma...”.

Sin embargo, en otra parte de esta grabación habla como abogado y fiscal y amenaza con cambiar las medidas cautelares, diciendo: “nos dieron cuatro meses para que termine la investigación, pero yo puedo generar una audiencia para mañana y cambio las medidas y se acabó, ya me entendiste…”.

Luego lo presiona con que hay que acelerar la propuesta de pagarle a sus clientes, con terrenos en Tulum y él mismo, como si fuera un gestor inmobiliario, propone como comprador a Guzmán Millet, a quien ya antes le había ofrecido la operación, para que de este modo se obtenga efectivo y se liquide el adeudo con sus clientes y hasta le sugiere a Millet Reyes la forma de vender esos terrenos, como detallaremos en próximas entregas. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

