Préstamo sin precedente

La reactivación no puede esperar, dice el Ejecutivo

Las crisis sanitaria y económica derivadas de la pandemia del Covid-19 van aparejadas. No podemos esperar que termine la primera para atender la segunda, sostiene María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno.

Por esa razón, agrega, el Ejecutivo del Estado ha solicitado financiamientos extraordinarios que tienen como propósito proteger vidas y empleos de los yucatecos.

En el caso específico de la solicitud planteada al Congreso para que autorice un nuevo empréstito de $1,720 millones, dice que esos recursos serían destinados a obra pública productiva que permitan una reactivación en todo el Estado.

“La iniciativa puede ser mejorada”, añade al hablar del papel de los diputados locales, que tienen en sus manos la decisión sobre el financiamiento. “Desde luego, pueden aportarle lo que deseen, ponerle los candados que quieran, pero ojalá que no dejen de apoyar el plan de reactivación económica”.

También hace hincapié en que esos recursos, que se suman a una ampliación presupuestal de $1,500 millones aprobada el 30 de marzo pasado, servirán para mitigar los efectos de la crisis económica, que son tan graves que se necesitará más tiempo para hablar de una recuperación plena.

“Es importante que los yucatecos sepan que el gobierno está tomando medidas con responsabilidad”, subraya. “No creo que a un gobierno le guste endeudar a su Estado nada más así... Gobierno y sociedad tienen que ir juntos hacia una recuperación. Ni uno ni otra pueden solos y es algo que se tomó en cuenta en los lineamientos que acompañan a la iniciativa presentada al Congreso”.

La peor crisis

En visita a esta casa editorial, la abogada Fritz Sierra recalca que el nuevo empréstito solicitado no tiene antecedente. Aun cuando los yucatecos se han enfrentado a grandes retos como huracanes y crisis económicas, enfatiza, nunca habían estado ante una contingencia de la magnitud que plantea el coronavirus Covid-19.

“Es la peor crisis en cien años”, puntualiza.

“Para hacer frente a esta situación extraordinaria se requieren esfuerzos y recursos extraordinarios...”

También formula los siguientes conceptos:

—Hay una realidad muy clara: si no se hace algo ahora por impulsar la reactivación económica, después puede ser muy tarde.

—La emergencia del coronavirus ha dejado una parálisis económica a su paso por varios países. Aunque suena fuerte, la compararía con una guerra. ¿Qué deja una guerra? Miseria.

Severos efectos

—En Yucatán hemos tomado medidas de cuidado a la salud, como disminución de la movilidad y cierre de empresas. ¿Qué trae esto? Una parálisis económica. Empresas que considerábamos sólidas han reducido al 50% su planta laboral, en el mejor de los casos, y otras de plano han cerrado puertas.

—Con la crisis sanitaria y económica viene también un problema social muy grande cuya solución no puede esperar. Lo que hacemos es mitigarlo.

—Estamos muy equivocados si se piensa que podemos quedarnos sin hacer nada y que cuando regresemos de la emergencia sanitaria nos vamos a recuperar.

—El plan del gobierno del Estado contra el coronavirus tiene dos momentos: el primero, el actual, tiene como prioridades proteger la salud y salvaguardar los empleos de los yucatecos; el segundo es para reactivar la economía y evitar que esta contingencia tenga repercusiones más graves.

—No creo que haya una sola empresa, un solo empleado que no resienta las consecuencias de esta pandemia y no requiera apoyo para salir adelante.

—En una plática con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública le pregunté cuáles son las causas de un aumento de la delincuencia y la inseguridad. Me respondió que la falta de empleo. ¿Y quiénes pueden dar empleo? Las empresas. El gobierno solo abona a que se den las condiciones.

—El gobierno del Estado ya reasignó $1,000 millones de su presupuesto anual para la reactivación económica y de salud. Solicitó $1,500 millones (es la ampliación presupuestal) para abastecer a hospitales, ampliar la capacidad hospitalaria y aplicar un plan de apoyos a todos los sectores de la población.

—Esos $1,500 millones son un financiamiento a corto plazo que la actual administración saldará antes de concluir su período.

—La segunda etapa del plan se enfoca en la obra pública productiva. Es un plan inédito, en el que se suman voluntades de los sectores social, empresarial y obrero, así como de legisladores y alcaldes. La iniciativa está acompañada de lineamientos a los que abonaron todos esos sectores y que el Ejecutivo hizo suyos.

—Desde luego, hay reglas que se debe cumplir. Hay que respetar lo que nos indica la Ley de Disciplina Financiera sobre el uso de los empréstitos y los diputados también pueden aportar.

—El lunes, cinco secretarios del gobierno tuvimos un ejercicio propositivo con 20 diputados, en la Comisión de Presupuesto. De 44 preguntas que enviaron al gobernador (sobre el crédito solicitado de $1,720 millones), todas se respondieron. También contestamos a sus inquietudes y nos solicitaron que les enviemos las respuestas por escrito. Ya las tienen y esperamos que les sirvan para tomar la mejor decisión.

Un crédito distinto

—Este préstamo no es igual a otros, porque no se puede comparar esta situación con otras del pasado. Es para salvar vidas y proteger empleos, no para hacer edificios emblemáticos o para pagar gasto corriente.

—Me preguntaban cuánto se va a pagar cada año por el empréstito. Y respondí: $130 millones. ¿Saben cuánto se paga por la deuda que nos dejaron por el Museo del Mundo Maya, que además no se contabiliza como deuda? $270 millones anuales, o sea, el doble.— ÁNGEL NOH ESTRADA

El nuevo crédito

Más comentarios de la secretaria de Gobierno sobre nueva solicitud de préstamo:

¿Blindaje electoral?

En los lineamientos que están con la iniciativa se indica que todos los recursos se ejercerán en 2020. No deben abarcar 2021, que es un año electoral, subraya la abogada María Fritz Sierra.

Ordinario y extraordinario

“Hay quienes dicen: ‘Si acabas de pedir esto, si tienes también tu presupuesto...’ Sí, pero no puedes sacar del gasto ordinario para hacer frente a lo extraordinario. Aun así, se han reasignado $1,000 millones del presupuesto anual para la reactivación económica y de salud... Ya se redireccionó a rubros estratégicos lo que se pudo redireccionar”.

Un mal escenario

A una pregunta, la funcionaria dice que una eventual negativa del Congreso a la contratación del préstamo de $1,720 millones obligaría a retrasar la reactivación económica y complicaría más la situación. “Sería muy lamentable, porque esto es para mitigar, no para resolver”, reitera.