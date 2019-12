Presupuesto de la Comuna sube 8%

Por mayoría se aprueba gasto de $3,585 millones

Por mayoría, y con el voto en contra de los regidores del PRI y Morena, el Cabildo de Mérida aprobó ayer el presupuesto de egresos y el tabulador de remuneraciones para el ejercicio 2020.

El presupuesto será de 3,585 millones de pesos, 8% más que en 2019, cuando se ejercieron 3,317 millones de pesos.

La síndico Diana Canto Moreno calificó el presupuesto como adecuado para una Mérida moderna, teniendo especial énfasis en aspectos relacionados con la vivienda, infraestructura , impulso a la producción y el desarrollo sustentable y apegado a la disciplina fiscal.

“Desarrollo tecnológico, sustentabilidad y la implementación de energías limpias permitirán ahorros importantes en beneficio de la comunidad”, dijo.

No obstante, las bancadas del PRI y de Morena ante el Cabildo no compartieron esa apreciación. La regidora morenista Sofía Castro Romero lamentó que los montos asignados a determinados rubros no se apeguen a las necesidades que se tienen.

“Un millón cuarenta mil pesos todo el año para la reserva de Cuxtal es muy poco si se toma en cuenta que se trata de la zona de recarga del acuífero que suministra el vital líquido a Mérida; cuatro millones 640 mil pesos para Servilimpia cuando su parque vehicular ya requiere ser renovado; menos de tres millones de pesos para construcción, remodelación, restauración y mantenimiento de todos los mercados públicos de la ciudad, cuando estos presentan daños en techos, pisos y baños, y cero recursos para el rastro municipal”, cuestionó .

“En contraste encontramos que en servicios generales, técnicos, científicos y de consultoría se presupuestaron casi 159 millones de pesos; publicidad externa más de 73 millones; comunicación social 88 y medio millones de pesos; tecnologías de la información casi 95 millones de pesos; con 2,918 millones de pesos en gasto corriente “se va” el 81% del presupuesto”, señaló.

La regidora por el PRI Ana Gabriela Aguilar encontró un presupuesto poco equilibrado y alejado de lo que es una postura de austeridad.

A final de cuentas el presupuesto fue aprobado por mayoría.

El alcalde Barrera Concha indicó que en el presupuesto se prioriza la dotación eficiente de los servicios y obras públicas, así como un ajuste en el tabulador de sueldos que garantiza un incremento salarial a los trabajadores municipales que ganan menos. El primer edil subrayó que la propuesta de este presupuesto fue analizada con transparencia y se priorizan las necesidades más urgentes.— Emanuel Rincón Becerra

Subrayó que el ejercicio presupuestal del siguiente año es dinámico, de manera que podrá tener ajustes. Indicó que se proyectan inversiones en diversos temas como es el caso de los mercados.

“Si hoy hablamos de cuánto estamos aprobando en términos generales estamos hablando de un gasto de alrededor de 3,500 millones de pesos contra 3,300 millones planteados originalmente en el 2019, es decir en el contexto nacional en el que estamos es un gran logro que no hayamos perdido recursos” indicó.

El proyecto del presupuesto presentado por el alcalde entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2020 e incluye la actualización de su Tabulador de Sueldos y Remuneraciones, en el que se presenta un aumento del 5 por ciento en el sueldo de los trabajadores que perciben menos de 6 mil pesos mensuales.

El beneficio también será aplicable para los empleados que perciben menos de 12 mil pesos mensuales, pues tendrán aumento del 3% y mientras que quienes tienen un sueldo por encima de los 12 mil pesos mensuales obtendrán el 2%.

En la sesión se informó que del monto total del presupuesto, el 62 por ciento, es decir alrededor de 200 millones de pesos de los $3,585.162,826 que se aprobaron, será para atender las necesidades del municipio, de ahí que el 30 por ciento se irá al rubro de Servicios Públicos, el 17 por ciento para Obras Públicas y un 15 por ciento estará enfocado para procesos administrativos del Ayuntamiento.

El 38 por ciento restante del presupuesto se distribuirá para cubrir los gastos y necesidades de las demás direcciones que integran a la Comuna.

El munícipe invitó a sus compañeros de Cabildo a seguir trabajando por Mérida priorizando sus decisiones basados en lograr un futuro con visión funcional, innovador y seguro que permita a la ciudad seguir avanzando hacia un camino correcto.

Luego de la primera sesión se celebró otra, ordinaria, en la que el Cabildo aprobó a propuesta del alcalde de que la compositora y escritora yucateca Margarita Robleda Moguel funja como Oradora Huésped en la Sesión Solemne a realizarse el 6 de enero del 2020 con motivo del 478 Aniversario de la Fundación de Mérida.

