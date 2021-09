Presupuesto para Yucatán tendría recorte millonario

Yucatán será el segundo estado del país, después de Nuevo León, al que más reducciones le hará la Federación en su presupuesto para 2022, estimando que la variación sería de hasta 2,500 millones de pesos, afirmo ayer Elías Lixa Abimerhi, diputado federal del PAN por Yucatán.

“No podemos estar cayendo en la justificación de lo injustificable, lo cierto es que Yucatán es de los pocos estados que ha tenido un presupuesto hacia abajo, y junto con otros como Nuevo León será de los más afectados otra vez”, declaró.

Ovidio Peralta Salazar, senador de Morena y delegado de ese partido en Yucatán, dijo el viernes que es mentira que Yucatán fuese a recibir en 2022 menos recursos, por el contrario tendrá un aumento de 1,723 millones de pesos.

Entrevistado al respecto, el legislador panista aseguró que en términos nominales y reales existe una reducción del presupuesto. “Lo cierto es que en el análisis del presupuesto aunque tenemos que ir rubro por rubro, para ver exactamente dónde están los descuentos, pero de que hay en términos nominales y reales una reducción del presupuesto es cierto”.

“El senador (de Morena) tiene ideas propias, creo eso solo lo puede explicar él, pero seguramente el conoce más su estado (no es de aquí, es de Tabasco) que Yucatán, tendría que hacer un análisis de lo que ha sucedido cada año en nuestra entidad”, comentó Lixa Abimerhi.

El diputado aseguró que el único estado que tiene una variación mayor que Yucatán a la baja es Nuevo León

“En el estudio que hasta ahora llevo son Nuevo León y Yucatán los Estados que van más a la baja, aunque no puedo dar una opinión definitiva, porque el presupuesto es muy grande y hay que considerar otro tipo de proyectos, pero al menos en términos generales, estos son los dos con disminución real y nominal, luego viene el Estado de México y así otros más”, indicó

En cuanto al señalamiento de los morenistas en el sentido de que el aumento si hay para el Estado, solo que se eliminaron los intermediarios, ya no se le da al gobierno del Estado y Ayuntamientos para que lo administren, el panista respondió que, “esa no solo es una mentira, es una falta de respeto a la soberanía de los Estados, es no comprender como funciona una República y cómo funciona el pacto federal y la coordinación fiscal que hay”.

“Los impuestos que se cobran en términos federales, es en términos de coordinación, para que los estados no hagan cada uno esa labor, se concentran en la federación y tienen que ser redistribuidos, el problema es que, criticaban antes la concentración de programas y ahora quieren ejercer todos los recursos, como si los demás gobiernos fueran hijos chiquitos del gobierno federal”, opinó.

El diputado insistió en que, “desde luego es una forma de verlo inaceptable, porque los Estados tienen problemas propios y, a esto le tenemos que sumar los fondos que han desaparecido para temas específicos, como el Fonden y otros”.

Comentó que, en el gobierno federal decían que iban a reintegrar de otra forma los recursos de este fondo, pero nadie sabe que paso con esos recursos unos —20 mil millones de pesos—, y además ahora resulta que no sería tan fácil extinguirlo.

“Lo dijimos desde el principio, y no lo han logrado extinguir, si vemos el Fonden todavía aparece en la administración federal, aunque no es un programa que ejecuten, no lo han podido liquidar, solo que ya paso de más de 20 mil millones de pesos a solo nueve mil millones, y la pregunta es en donde está esa diferencia de más de 12 mil millones de pesos, nadie sabe dónde están.”, dijo.

En este punto mencionó que la bancada del PAN ya propuso crear un nuevo fondo, “si el gobierno federal apela a que puede ser más transparente, nosotros creemos que sí puede ser más transparente, pero tenemos que construir las reglas, y proponemos un Fondo de Apoyo Social (FAY), si quieren que sea de entrega directa me parece bien, no tengo inconveniente siempre y cuando existan reglas de operación claras y criterios claros, que es lo que no existe hoy”.

Pero consideró que, no puede ser posible que en situaciones como esa no existan fondos disponibles, entonces ya no solo es la afectación que tiene el presupuesto de manera directa, sino que si viniera un Huracán el gobierno tampoco puede acceder fondos para hacer frente a esas adversidades, entonces un gobierno responsable tiene que estar generando ahorros todo el tiempo, para poder hacer frente a las adversidades.

