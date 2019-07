Reservas sobre nueva ley para incautar bienes

La nueva Ley de Extinción de Dominio puede ser el “pretexto perfecto” de aplicación de la ley para perjudicar a inocentes, tiene “bolas y curvas” en la presunción de inocencia, es buena en lo general pero debe ser evaluada en varios aspectos perfectibles que son motivo de alarma, según coincidieron en señalar diputados federales del PRI y el PAN por Yucatán.

La ley faculta al gobierno para incautar bienes que hayan sido usados por la delincuencia. La discusión radica en que el gobierno puede incautarlos y disponer de ellos aún antes de que se juzgue si el acusado es inocente o no.

Elías Lixa Abimerhi y Juan José Canul Pérez, del PAN y PRI respectivamente, dijeron que el viernes pasado sus bancadas aprobaron esa ley en lo general, porque la consideran buena, pero en lo particular no, se reservaron varios aspectos con los que no están de acuerdo, sobre todo en la presunción de inocencia, y el poco tiempo que se da para comprobarla.

Ayer informamos que el investigador jurídico Rubén Valle Cervantes anticipó que con esta ley habrá dificultades porque el personal de las Fiscalías no está capacitado para aplicarla.

Los legisladores yucatecos también coincidieron en que la aprobación no es ningún problema, siempre que se aprueba algo nuevo sucede lo mismo, pero hay que capacitarse y se cumple con eso. Lo grave y preocupante en su opinión son otros aspectos de estas reformas.

“Igual pasó cuando se estableció el nuevo sistema oral de justicia, nadie estaba capacitado. Por cierto, Yucatán fue de los primeros en aplicarlo. No podemos frenar los avances en la mejora de las leyes por no estar preparados los fiscales, la preparación se logra con el tiempo y siempre se subsana, es un proceso que tiene que seguir; además se trata de dar más herramientas para combatir al crimen”, expresó Lixa Abimerhi.

“Es cierto que lleva su tiempo, pero tiene que haber la capacitación como siempre ocurre cuando se aprueba algo nuevo, y además esta ley ya existía, solo se le hicieron reformas”, señaló Canul Pérez.

El panista Lixa Abimerhi advirtió que se debe ser cuidadoso con la aplicación de estas reformas, porque se otorgan recursos legales para disponer de los bienes de los ciudadanos; como todo, esta ley es perfectible, deben evaluarse esos aspectos.

“No hay que ser alarmistas ni negativos por lo de la capacitación, pero sí se debe atender, hay que ver las deficiencias de la ley, sobre todo en la presunción de inocencia”, reiteró.

Lixa Abimerhi destacó que su bancada presentó 14 reservas de estas reformas con las que no están de acuerdo y por lo que en lo particular votaron en contra.

“Dos de estas reservas son las que más alarman, primero no se tiene como prioridad la presunción de inocencia, se puede lastimar a un ciudadano; lo segundo es el destino y la forma en que se haría el gobierno del 100% de los bienes, cuando debería tener opciones y beneficios ciudadanos. Por ejemplo, que se incluyera al Poder Judicial, y más beneficios. Que la ciudadanía crezca, no que el Ejecutivo se ensanche con todo lo incautado”, dijo.

El priista opinó que estas reformas serán un problema, “más cuando no hay conocimiento de algo, más cuando le das armas al Estado para arremeter cuando quiera y contra quien quiera”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.

Nueva ley Señalamientos en contra

Diputados federales yucatecos alertan contra algunos aspectos de nueva ley.

El PRI

El diputado priista Juan José Canul Pérez dijo que su bancada hizo un posicionamiento en contra en cuanto a las particularidades de la Ley de Extinción de Dominio, porque con esta se puede ir hasta contra empresarios por alguna represalia.

Preocupaciones

Las principales preocupaciones, precisó, son que: técnicamente es una ley confusa, debió haber retomado más redacción de la ley modelo; los aspectos de los terceros de buena fe; la venta y disposición anticipada de bienes; las facultades del Ministerio Público; la discrecionalidad en el destino de los bienes incautados y los principios de retrospectividad, entre otros.