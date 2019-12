Prevé la Guardia Nacional tener 1,000 elementos en la entidad

“Se les está formando”

La gran parte, el grueso de la Guardia Nacional (GN), es parte de las bases de mando de gente joven, y gente de la Marina y la Sedena que viene con muchos años de servicio, de la policía militar, que están concluyendo sus tres fases de capacitación inicial policial, indicó el coordinador de esa corporación en la entidad, almirante Francisco Díaz González.

“Se les está formando en procedimientos penales, como policía de la GN, yo creo que la capacitación que se le está dando a estos jóvenes, está más enfocada a la policía que a una fuerza armada, nuestra gente que se inició en este proceso, fueron al curso de inicial policial, para que se empapara de cuáles son las nuevas tareas que va a tener la GN, desde enero pasado, son seis meses de preparación para causar alta en la unidad o en el Estado donde les toque”, comentó.

Centro

El centro de entrenamiento más cercano de Yucatán es el de Carpizo en Campeche, donde hay un promedio de 800 a 1,000 elementos de los diferentes estados para su capacitación.

El último grupo que llegó de ahí fue de 82 elementos que terminaron a mediados de noviembre pasado.

Son jóvenes de menos de 30 años de edad, muchos son los que salen del Servicio Militar, porque “obviamente no tienen empleo, son jóvenes que tienen secundaria y preparatoria terminada, que buscan una fuente de trabajo y se enrolan con las fuerzas armadas donde se les ofrece esta oferta de trabajo y bueno es una parte donde se puede captar a los que quieren trabajar, necesitan y tengan una manera de superación también, porque en las fuerzas armadas va a haber una manera de irse superando en la parte de su formación, y es una fuente de empleo”.

En cuanto a sus bases, el coordinador explicó que en un principio causo confusión, se pensó que estaría en Isla Mujeres, porque originalmente ahí estaba la coordinación regional, pero ésta desapareció, porque se decidió hacer coordinaciones estatales, y a él lo asignaron a coordinar la GN en Yucatán, aquí estará su base.

La de Quintana Roo al parecer estará en Playa Linda, al menos ahí vio a su coordinador, el almirante Alejandro Estrada Pérez, porque es esa parte en la que se tiene más incidencia criminal, lo que es Benito Juárez y Playa del Carmen, y se mueve desde Chetumal hasta Isla Mujeres, apuntó.

En Yucatán actualmente hay un promedio de 500 elementos, ya considerando en personal de la Policía Federal que está integrada, y se dividió en lo que es la “Yucatán Uno”, cuya base estará aquí en Mérida, luego la “Yucatán Dos”, con sede en Valladolid donde tienen un batallón de la Sedena, y también tienen otra en Progreso.

“Esperamos llegar a 1,000 elementos en Yucatán con todos los que hemos contemplado y los que vayan a mandar de la coordinación de las fuerzas federales de apoyo también, a ver cuántos, espero que el próximo año ya estemos más integrados”, citó.

El coordinador mencionó que en el tiempo que tiene de haber tomado posesión de esta coordinación ya realizó recorridos para conocer las estaciones que tienen en Yucatán, ver cómo se integran, porque no tienen instalaciones propias, por ejemplo aquí en Mérida por ahora están en las instalaciones de la Policía Federal, aunque ya se tiene un terreno para instalarse.

Se trata del terreno que les donó el gobierno del estado a la Policía Federal de Caminos, frente al parque de Animaya, en Ciudad Caucel, y hay un terreno que ya México lo tiene como una opción, en Progreso, que ya cuando vengan los especialistas de la capital decidirán donde se construirán para integrarse todos, indicó.

Pero por tener Yucatán menos problemas de inseguridad, el coordinador comentó “creo que seremos los últimos, le van a ir dando prioridad a otros donde hay más inseguridad, de hecho ya empezaron en Morelos, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, ahí ya iniciaron ya tienen un avance, y bueno, vamos a tener que esperar”.

El almirante Díaz González informó que en cuanto a él, en Yucatán solo había estado de paso y el 1 de noviembre llegó para tomar posesión de esta coordinación, tiene 52 años de edad, originario de Puebla, es la primera comisión que tiene de la Guardia Nacional, se formó en la Marina donde terminó la carrera de licenciatura en la Escuela Naval, hizo la maestría en DEM, y está en el último curso en las fuerzas armadas sobre seguridad nacional, fue jefe de cursos en Carpizo, Campeche, viene de Chiapas, estuvo en Tamaulipas, y esta es la primera comisión que tiene como parte de la Guardia Nacional.— David Domínguez Massa

Señales

En cuanto al tema de la corrupción, el coordinador de la Guardia Nacional en Yucatán, almirante Francisco Díaz González, afirmó que hasta el momento no ha detectado señal alguna de ese problema en las semanas que llevaba aquí; sin embargo, tienen que reforzar esa parte del combate a la corrupción, para que erradicar ese tipo de situaciones, si lo existiera. “Nosotros créame que no lo hemos observado, pero tampoco lo vamos a permitir, vamos a tratar de que esto no suceda y se erradique completamente es parte de una campaña nacional”.

Planes

También informó que pretende continuar diversos planes y acciones que realizaba la Policía Federal, como el combate a los delitos cibernéticos, entre otras acciones.

