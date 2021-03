Prevén cálida jornada

Siguen los frescos amaneceres por el frente frío No. 43

Para hoy domingo tendremos los remanentes de la masa de aire frío que acompañó al frente frío número 43, que provocará un amanecer fresco y tiempo estable, con ambiente caluroso durante el día, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

El cielo estará despejado con viento del norte, añadió el especialista.

Las temperaturas mínimas que se prevén son de 14 a 16 grados para el cono sur, cinturón de cenotes y la exzona henequenera y de 17 a 19 grados para el resto del estado.

La temperatura máxima será entre 28 a 30 grados.

El especialista indicó que la primavera se inició ayer sábado a las 3:30 de la mañana, “ya estamos en esta estación oficialmente y va a terminar hasta el 21 de junio, con el inicio del verano”.

No se espera nada de lluvia para hoy domingo, tendremos tiempo estable, con amanecer fresco, reiteró el meteorólogo integrante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.—CLAUDIA SIERRA MEDINA

EL INICIO DE SEMANA

A partir del lunes esperamos recuperación de las temperaturas, tendremos un amanecer algo fresco aún.

Se espera un amanecer con temperaturas mínimas de 15 a 17 grados Celsius, para el Cono Sur, cinturón de cenotes y ex zona henequenera y de 19 a 21 grados Celsius para el resto del Estado incluida la ciudad de Mérida.

Ya durante el día tiempo estable, ambiente calurosos, cielo despejado y el viento cálido del sureste.

Las temperaturas mínimas serán de 15 a 17 grados Celsius para la zona más fría del Estado y de 19 a 21 grados, para el resto de la entidad incluyendo Mérida y las máximas serán de 34 a 34 grados Celsius.

Ya a partir del martes el tiempo un sistema anticiclónico se pondrá en la zona y va a provocar tiempo estable, ambiente caluroso a muy caluroso, cielos despejados mayormente, viento del sureste y la temperatura mínima será de 19 a 22 grados Celsius en el amanecer y las máxima de 35 a 38 grados.

Expuso que para el sábado y domingo de la semana se espera ya temperaturas inclusive cercanas a los 40 grados Celsius.

El meteorólogo Juan Vázquez expuso que no se espera un frente frío en la semana, “lo que se avecina es ambiente caluroso”.

Explicó que no se ha terminado la temporada de frentes fríos sin embargo estos sistemas serán más espaciados y cada vez un poco más débiles de lo que es el descenso de la temperatura.

Traerán más tiempo agradable, refrescamiento de las temperaturas y a veces lluvia, expuso

Exhortó a la población empezar a tener cuidado por temperaturas sensiblemente altas a partir de la próxima semana.

Hay que tomar mucha agua, usar ropas claras, sombrero, gorra o sombrilla; usar bloqueador con actor de protección número 30, no estar más de dos horas a la intemperie, cuidar los alimentos que se consumirán, estar en ligares frescos y no hacer ejercicios al aire libre entre 11 a.m. a 4 p.m. y estar al pendiente de los niños y de los ancianos.

Reiteró que el lunes se acabarán todos los efectos del frente frío número 43.

