Los huracanes que en 2020 afectaron a la Península de Yucatán y Centroamérica son la prueba más clara del cambio climático, afirmó Juan Antonio Palma Solís, coordinador de Meteored México.

“Es la temporada más activa en toda la historia y ya en los últimos años hemos tenidos ciclones de grandes intensidades”, afirmó.

En conferencia virtual por el Día Meteorológico Mundial , el especialista incluso pronosticó que este 2021 podrían registrarse una temporada de ciclones igual o peor que en 2020.

“Si siguen los mismos patrones, si se siguen presentando las mismas condiciones, repito, temperaturas arriba de lo normal en los océanos y la presencia del fenómeno 'La Niña', es probable que esté el mismo pronóstico”, señaló.

Sin embargo, recordó que en abril cuando se emitirá el primer pronóstico oficial de ciclones para este año.

Palma Solís explicó que "La Niña", a pesar de que se forma en el Océano Pacífico, genera una influencia en las células de circulación de la atmósfera que hace que disminuya la cizalladura (un fenómeno relacionado con los vientos) en toda la zona del Caribe y el Atlántico.

“Al haber menos cizalladura en la región hace que se facilite la formación de ciclones tropicales…"

Un efecto de "La Niña"

"Cada vez que aparece el fenómeno de "La Niña" hay un cambio en los patrones de circulación en la atmósfera y eso hace que se tengan mayores condiciones para la formación de ciclones”.

En la conferencia también participó la meteoróloga Pamela García, quien recalcó que en los últimos seis años se ha visto una variación en cuanto a número e intensidad de los huracanes.

“Sin duda un claro ejemplo fue 2020, cuando seis huracanes de categoría mayor se registraron (en la región)", indicó.

"Eso sin duda es histórico y los estudios son claros tanto por órganos gubernamentales como privados”.

La temporada se inicia el 1 de junio, pero...

En la presentación se recordó que la temporada de huracanes en el Atlántico comienza el 1 de junio y concluye en noviembre, aunque se pueden presentar fuera de tiempo como sucedió en los últimos años.

“Algunos científicos lo atribuimos al cambio climático y el calentamiento global”, indicó la meteoróloga.

Sin embargo, añadió que como los estudios al respecto no son tan amplios no se ha decidido si se extiende o no la temporada de huracanes.

“2020 es un año clave que hizo que el Comité de Huracanes tomara decisiones importantes, una de ellas los avisos de ciclones para el Atlántico, pues a pesar de que se seguirá manteniendo como fecha oficial el 1 de junio los avisos empezarán a partir del 15 de mayo”.