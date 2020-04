Sin despidos masivos

Prevén problemas en construcción y transporte urbano

Las dos principales centrales obreras de Yucatán todavía no tienen reportes de despidos masivos en las empresas productivas, afectaciones en las percepciones salariales o violaciones en contratos colectivos sindicales, pero ambas ven serios problemas en los sectores de la construcción y transporte de pasajeros por la parálisis generada por la cuarentena domiciliaria para frenar la propagación del contagio del coronavirus Covid-19.

“Vemos solidaridad de los empresarios yucatecos. Afortunadamente ya entienden que las empresas tienen que cuidar y proteger a sus trabajadores porque sin ellos qué harían los empresarios”, declaró el secretario general de la CTM local y de la Federación Yucateca de Trabajadores, Mario Tránsito Chan Chan. “Los empresarios hacen su parte, los trabajadores igual”.

Pedro Oxté Conrado, líder estatal de la CROC, afirmó que hasta este momento, las empresas están “aguantando vara”, como dicen coloquialmente los obreros, y pagan los salarios o vacaciones completas de los trabajadores. Incluso, el sector empresarial no ha solicitado la realización de paros técnicos, reducción de días trabajados para no pagar completa la semana, pero es importante que el gobierno federal escuche las necesidades de los empresarios porque conforme avance la cuarentena éstos tendrán problemas de liquidez por falta de ventas y entonces sí podrían recurrir a paros técnicos, cierre parcial o total de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan más empleos.

Mario Tránsito Chan dijo que no tiene ningún reporte de sus más de 100 sindicatos y organizaciones, que afilian a más de 25,000 trabajadores de la CTM en Yucatán, y hasta donde entiende todo sigue normal en el sector productivo yucateco, de modo que no hay problemas en la relación empresa-trabajadores.

“Lo que sí acordaron es que las empresas deben brindar todas las medidas de protección a sus trabajadores para evitar su contagio del Covid-19 y están aplicando las medidas que recomiendan los gobiernos estatal y federal en cuanto a la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de mano y toma de temperatura”, dijo.

“Los que pasan por problemas son los cientos de albañiles porque suspendieron las obras públicas y privadas”, dijo. “Lógicamente cuando no hay trabajo lo ven difícil porque sobreviven de su trabajo diario. Muchos compañeros que tienen al día sus gastos, si no trabajan un día, no ganan y lo ven difícil, ojalá pase pronto esta situación de emergencia sanitaria para que continúen en sus trabajos.

Otros sindicatos afiliados a esas organizaciones obreras afectados severamente por el coronavirus son los taxistas, los mototaxistas y los viene viene porque la gente no sale ni viaja. Para la CTM, el sector industrial es el más activo en estos momentos y es el que mantiene la producción alimentaria y la economía porque todavía tiene mercado y genera recursos para el pago de los trabajadores.

Ni la CTM ni la CROC tienen un fondo económico para apoyar a sus afiliados en casos de emergencia grave, como la que ocurre con el coronavirus, más bien dependen de sus gestiones ante las autoridades municipales, estatales y federales para ayudar a sus compañeros.

Los dos líderes de las centrales obreras coincidieron en que este año los albañiles tendrán un festejo del Día de la Santa Cruz (3 de mayo) muy distinto, triste, sin trabajo ni dinero para organizar las tradicionales fiestas masivas con chicharra, cochinita y cervezas, como es la costumbre.

Incluso, Pedro Oxté anticipó que es muy probable que se suspenda la tradicional marcha multitudinaria del Día del Trabajo (1 de mayo) porque están prohibidas las reuniones masivas para evitar el contagio colectivo.

Pedro Oxté puso en primer lugar de afectaciones a los trabajadores de la construcción porque viven al día y en la CROC poco más de 3,000 albañiles no tienen trabajo por la cancelación de las obras. La última semana completa de trabajaron terminó la semana pasada y desde el lunes están sin chamba ni ingresos.

Los cientos de taxistas y mototaxistas que viven del autoempleo o dan trabajo a choferes también están sin trabajo por falta de clientes. El único caso de despido masivo que conoce Oxté Conrado fue el cierre de la maquiladora Fitec, una empresa de capital estadounidense que fabricaba cuerdas de nailon y artes de pesca, que cerró previo a la declaratoria de la contingencia del coronavirus. Esta empresa liquidó a sus trabajadores conforme a la ley y, según dijo Oxté Conrado, ya tenía planes de cierre antes de la pandemia y dejó sin empleo a más de 300 obreros.— Joaquín Chan Caamal.

Ahora, todos los trabajadores que bajaron sus ingresos o se quedaron sin ellos tendrán problemas de subsistencia, por lo que empezarán a tener una situación económica y familiar difícil. Por ello, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso con sus programas de ayuda porque las necesidades de la gente la pueden aprovechar personas mal intencionadas que pueden agitar a la gente y propiciar un estallido social.

“Puede haber personas que empiecen a motivar a la gente para que proteste y haga manifestaciones y eso es peligroso porque por maldad pueden contagiar la enfermedad para dejar mal al gobierno”, advirtió. “Tuvimos una reunión con el gabinete del gobernador, los diputados estatales y federales y con los senadores para que en una sola voz seamos portadores de las inquietudes de los yucatecos al gobierno federal. Debemos hacer que el presidente López Obrador escuchen a los empresarios para que les de una prórroga en el pago de impuestos federales de abril y mayo y que los paguen en 2021 cuando tengan recursos. Los empresarios no piden condonación sino una ampliación del plazo para pagarlo”.

Dijo que no ve condiciones para que la pandemia acabe en abril o mayo y por ello es importante respetar las disposiciones de quedarse en casa y cumplir con las recomendaciones sanitarias.

“Hasta este momento las empresas han aguantado vara”, dijo Oxté Conrado.

“Pero las grandes organizaciones empresariales y los sindicatos de la CTM y CROC analizamos que debemos dar un posicionamiento del sector productivo muy drástico al gobierno federal. Ya no podemos ver que mueran lentamente las empresas y dijimos al gobernador que tiene nuestro respaldo para ser exigente con el gobierno federal. Que nuestras exigencia al presidente López Obrador sean escuchadas porque parece que es un jefe de estado insensible y que no está actuando como un verdadero estadista como lo hacen en otros mandatarios de América, como El Salvador, cuyo presidente ya es famoso en el undo por las medidas que dispone para controlar al coronavirus y atender las necesidades del pueblo y de los empresarios.

