Prevén un mayor apoyo

Triunfo del PAN por buenos frutos —Cecilia Patrón

La principal explicación del contundente triunfo del PAN en los últimos comicios en Yucatán es el buen trabajo de sus gobiernos y que esta vez sus candidatos se presentaron unidos, dijo la diputada federal Cecilia Patrón Laviada.

La diputada federal añadió que ese apoyo puede conservarse en 2024 y aún crecer, siempre y cuando el partido continúe trabajando bien.

Además, reconoció el avance electoral de Morena, que ocupó el segundo lugar de la votación general.

Cecilia Patrón Laviada, actual diputada de representación proporcional y diputada electa por mayoría relativa —obtuvo 94,732 votos, contra 48,602 y 33,276 de sus rivales de Morena y del PRI, respectivamente— habló con los periodistas de Grupo Megamedia Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz, en la segunda ronda de conversaciones que esta casa editorial ha organizado con algunas de las mujeres más destacadas de la política local, para analizar los resultados de los últimos comicios.

A continuación, una síntesis de esa entrevista. Ayer publicamos aquí una primera parte, pero la versión completa se encuentra en yucatan.com.mx

Grupo Megamedia (GM): ¿Cómo lee los resultados electorales de su partido, qué mensaje cree que dieron los electores?

Cecilia Patrón Laviada (CPL): Yo lo veo como un voto de confianza, por los buenos gobiernos que hemos tenido. Hay una muy buena evaluación, tanto del alcalde Renán Barrera, como del gobernador Mauricio Vila. Fue un refrendo ciudadano a esos buenos gobiernos que, además, no lo son de hoy, sino hay una historia. Yo siempre hablo de un romance entre los meridanos y Acción Nacional. Otra explicación es que en esta elección se vio a un PAN que entendió la realidad del momento —la crisis de salud y económica por el Covid 19— y el sentir del ciudadano que nos quería ver unidos, trabajando. Esto lo tuvimos muy claro y salimos a la campaña con una propuesta de frente a los ciudadanos. Caminamos casa por casa, todos en forma coordinada. No hubo jalones entre los candidatos, como pudiera esperarse, sino estuvimos a la altura y, sobretodo, que la gente no quería vernos pelear por el poder, nos quería ver trabajando y chambeando.

GM: Muchos piensan que este apoyo puede conservarse e incluso aumentar en 2024. ¿Usted cree que eso va a pasar?

CPL: Sí lo hacemos bien, sí. El yucateco castiga o premia.

GM: El PAN triunfó en forma contundente, pero Morena quedó detrás...

CPL: Morena fue el segundo lugar y su presencia es una realidad que no podemos desconocer. Hay un avance, una inercia hacia ese movimiento, que se explica por la figura tan fuerte del Presidente de la República, una persona que más allá de que la gente vote por Morena, vota por una persona, no por el partido político. Yo les aseguro que si preguntas en la calle quiénes son los miembros de Morena, mucha gente no sabe. En el avance de ese partido contribuyeron también, sin duda, los programas sociales del gobierno federal.

GM: Entendemos que la alianza del PAN con el PRI y el PRD tiene como principal objetivo ser un contrapeso de Morena, que domina el gobierno federal y las cámaras. Sin embargo, algo parecido sucederá aquí: Mauricio Vila tendrá el control absoluto del Congreso y su partido gobernará en los principales municipios. ¿Quién será su contrapeso?

CPL: Hay instituciones fuertes, como la Auditoría Superior del Estado, cuyo titular no fue puesto en este gobierno, pero además hay algo importante: los yucatecos alzamos la voz. ¿Cuántas decisiones del gobernador han sido cuestionadas? Por otra parte, también veo a mi gobernador siempre capaz de escuchar a los ciudadanos.

GM: Aunque 2024 parece lejano, ¿cree que Mauricio Vila pueda figurar como eventual candidato del PAN a la presidencia?

CPL: Es un servidor público muy bien calificado y bien recibido, bien visto. Es querido, apreciado, valorado. Además, veo que es un hombre preparado, fresco, algo nuevo y creo que la gente en el resto del país también está buscando eso.—HERNÁN CASARES CÁMARA

GM: Cuando entrevistamos a los candidatos a la alcaldía de Mérida, siempre había gente que nos pedía hacer esta pregunta que ahora queremos plantearle a usted: Si fuera diputada local del PAN en Yucatán, ¿apoyaría la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo?

CPL: En este tema no hay mucho que decir, porque ya la Suprema Corte está analizando el voto secreto sobre este tema, emitido en el Congreso yucateco, y pronto habrá una resolución. Es un tema que desde donde lo pongas es polémico, pero finalmente uno tiene que respetar los derechos de las personas, en eso creo. Al final, si la situación, si la Corte lo aprueba, uno se apegará a la ley, así tiene que ser, más allá de lo que uno pueda pensar en lo personal. Continuará.

Entrevista

En entrevista con Grupo Megamedia, la diputada federal Cecilia Patrón Laviada dio su postura ante la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo.

Postura

“En este tema no hay mucho que decir, porque ya la Suprema Corte está analizando el voto secreto sobre este tema, emitido en el Congreso yucateco, y pronto habrá una resolución. Es un tema que desde donde lo pongas es polémico, pero finalmente uno tiene que respetar los derechos de las personas, en eso creo”, dijo la diputada.