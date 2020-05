Prevén votar hoy la solicitud de Vila

Se le incluirían varios cambiosa la propuesta

Después de cinco recesos en sesión que se inició la semana pasada, hoy se espera que el Congreso del Estado en sesión vespertina resuelva, si se aprueba o no, la solicitud del gobernador Mauricio Vila Dosal para que los diputados le autoricen a contratar una deuda por $1,728 millones, con el fin de reactivar la economía del Estado, afectada por la crisis sanitaria.

“Pedí el proyecto de dictamen para que mañana (por hoy jueves) al reanudarse la sesión a las 10 horas, se discuta y vote, para luego por un acuerdo de la Junta de Gobierno al inicio de la plenaria convocada para este mismo día a las 14 horas, se cambie de última hora el orden del día y se incluya esta iniciativa”, explicó Víctor Merari Sánchez Roca, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Presupuesto, Participación Estatal y Municipal, donde se discute la citada iniciativa.

Desacuerdos

Ayer la sesión estaba previsto se reanudara a las 12 horas pero lo hicieron a las 14:28 horas con dos pausas de cinco y 10 minutos, además de irse a otro receso a las 17 horas, porque no se ponían de acuerdo en los cambios referente a que se condicione que en la contratación de personal para hacer las obras se incluya al menos el 60% de quienes viven donde se harán los trabajos, a las 18 horas regresaron pero media hora después se fueron a otro receso para reanudar hoy jueves a las 10 de la mañana.

En la sesión de ayer, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano aprobaron propuestas de cambios a la iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal con miras a emitir un dictamen aprobatorio sobre la solicitud del gobernador.

En un resumen Sánchez Roca destacó que los cambios más importantes que se propusieron y aprobaron para incluir en el dictamen, son en torno a la transparencia, por ejemplo que además del comité de seguimiento se instale en el Congreso una comisión especial integrada por nueve legisladores locales que dé seguimiento al ejercicio de los recursos de este crédito.

El diputado agregó que otros cambios son en el sentido de que el costo de las obras a realizar no puede rebasar del 5%, o sea de no más de 86 millones de pesos, además todas deberán ser sometidas a licitación para su asignación, salvo las excepciones que marcan las leyes, y además se tomará en cuenta todos los lineamientos del documento adjunto formen parte de la iniciativa, se incluirá en el decreto.

Las propuestas fueron hechas por parte de la bancada del PRI, la del PAN y Movimiento Ciudadano, basadas sobre todo en torno al planteamiento hecho el día anterior por seis diputados priistas, de los cuales quedó pendiente uno que consideran importante y esperan resolverlo hoy jueves al reanudar la sesión, y proceder a votar el dictamen con los cambios consensados.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

El punto pendiente por el que incluso se fueron ayer al receso de una hora, es en torno a la propuesta de que se contrate lo menos el 60% de los que se contrate para la mano de obra sean habitantes de las poblaciones donde se harán los trabajos, lo cual Marcos Rodríguez Ruz, diputado priista que no avala estos planteamientos de sus compañeros de partido, advirtió que era inconstitucional, y hasta pidió que se retire todo el documento.

El priista dijo que ese punto de las propuestas de sus compañeros viola la Constitución, porque no se puede negar el derecho del trabajo a trabajador alguno, no se puede excluir en las obras a los obreros por no ser de un determinado municipio, es además discriminatorio, viola los derechos humanos y cualquiera podría ampararse contra eso y ganarles.

Finalmente Sánchez Roca solicitó a la secretaría técnica de esta comisión trabaje en una opinión sobre su vialidad jurídica y las opciones para analizarlo hoy, aunque los priistas advirtieron que para ellos es fundamental eso se incluya por ser para apoyar a los más afectados por la contingencia en sus propias comunidades.