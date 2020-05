PRI: “No estamos mancos”

“Al gobierno se le ha apoyado sin titubeos antes”

“Estamos conscientes de que el gobierno emprendió una campaña contra el PRI, porque no se le autorizó contratar la deuda de 1,728 millones de pesos, pero no estamos mancos también sabremos defendernos, no se le olvide que antes los diputados priistas lo apoyaron sin titubeos, le aprobaron primero un crédito por 2,600 millones de pesos, luego otro por 1,500 millones, este era ya el tercer préstamo que quería”, dijo ayer Francisco Torres Rivas, presidente estatal del PRI.

Recordó que desde un principio plantearon que lo procedente era reorientar el gasto del gobierno del Estado. “Hay otras opciones, la deuda no es la única, más que un asunto político es técnico, más cuando no hay viabilidad para sostener el pago anual de los servicios de la deuda”, explicó.

Además, continuó, se debe tener presente que todos los científicos hablan de una temporada extraordinaria de huracanes. ¿Y si nos pegara uno y nos agarrara sin un peso? Y más cuando los anuncios dicen que disminuirán las participaciones federales, con lo que se garantiza el pago de la deuda, entonces ¿cómo se iba a pagar?, ¿con nuevos impuestos?, ¿más derechos?, ¿qué dejarán de hacer?

“Además, estamos conscientes de que el gobierno tiene el dinero, tiene los recursos, solo tiene reorientarlos a lo que hoy se requiere. Sin titubeos el PRI apoyo recursos para seguridad pública, se aprobó la ampliación y el crédito de 1,500 millones, y por cierto ahí se generó mucha desconfianza, la generó el propio gobierno al salir beneficiadas las amistades del gobernador y su gabinete con unos apoyos”, afirmó.

Torres Rivas puntualizó que en su partido no están cerrados a apoyar al gobierno. “Lo hemos demostrado en dos momentos anteriores, como ya cité al aprobarle el crédito para seguridad y la ampliación del presupuesto que incluye una deuda de 1,500 millones de pesos, se le han dado los recursos que ha requerido, y ahora inicia ataques que sabemos seguirá haciendo contra nosotros. Hoy hay descontento de la sociedad contra el gobernador y eso hará que arremeta contra el PRI”, aseveró.

Ante esta campaña de desprestigio contra su partido, el dirigente hizo un llamado a la sociedad, “para recordar que la responsabilidad ha sido siempre del gobierno del Estado, es este es el que debe ayudar a los que de verdad hoy más lo necesitan”.

Por cierto Torres Rivas manifestó que “diversas organizaciones” le han pedido proceder contra Pedro Oxté Conrado, secretario general de la CROC en Yucatán, por un desplegado publicado ayer en el Diario contra el rechazo de la deuda. “Diversas voces se manifestaron contra ese desplegado, no es la primera vez que don Pedro, más que la CROC, hace estas cosas... hay priistas comprometidos con el partido en esa central obrera y se va a analizar”.

Iniciativa Expulsión de priistas

Torres Rivas habló también del caso de los diputados del PRI que apoyaron la iniciativa.

”Al margen”

“Eso es un asunto de la comisión nacional de justicia partidaria del PRI, ahí nosotros nos mantendremos al margen, no intervenimos, estamos más en la organización interna y atentos en el apoyo a los liderazgos, que cualquier otra cosa”.

Antecedentes

Como informamos ayer, Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, informó en redes sociales que se iniciarán procesos de expulsión contra cuatro diputados yucatecos de este instituto político, que votaron a favor de la solicitud del gobernador Mauricio Vila Dosal.