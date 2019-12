PRI rechaza los nuevos impuestos

El Partido Revolucionario Institucional en Yucatán, a través de su Comité Directivo Estatal, reitera públicamente, y de manera enérgica, su rechazo a los nuevos impuestos aprobados esta tarde por la mayoría de los legisladores yucatecos en el Pleno del Congreso Estatal.

Lamentamos profundamente la decisión asumida por la mayoría legislativa, a través de la cual, no solo se afecta la economía de las familias yucatecas, sino que se institucionaliza el llamado “derecho de piso” con la aprobación del “derecho” a la infraestructura existente en materia de seguridad pública, sobre el cual, reiteramos, trabajamos en la revisión de su constitucionalidad.

Los gobiernos priistas que antecedieron al gobierno actual, encabezado por Mauricio Vila, alcanzaron los márgenes de seguridad, de los que hoy goza el estado y presume la actual administración, aliándose con la población para crear un círculo virtuoso de confianza y colaboración, para preservar la seguridad y la paz social a la que estamos acostumbrados y que merecemos todos los yucatecos.

No cabe duda de que, ante la falta de capacidad de las autoridades estatales actuales, la principal afectada es la ciudadanía, razón por la cual reiteramos nuestro compromiso de encabezar las acciones civiles y legales para tratar de revertir esta decisión legislativa, que nace en el ejecutivo estatal y que sin duda afecta miles de familias yucatecas.

En cuanto a la actuación de nuestros legisladores, independientemente del motivo que definió su voto, reconocemos y respetamos su derecho a sufragar libremente, toda vez que han sido electos para representar, en el Congreso, los intereses de la ciudadanía, por lo que estamos ciertos de que será la propia gente, la encargada de juzgar su actuar en el trabajo legislativo y desde luego, el sentido de su voto esta tarde.

Finalmente queremos ser muy precisos, el presidente del Comité Directivo Estatal no faltó a ningún acuerdo con la bancada priista y, por el contrario, en todo momento ha sido garante de manera activa y propositiva, del trabajo de todos los priistas que ostentan un cargo de elección, y coadyuvante en agotar las instancias para construir; como hicimos el día de hoy, en el que propusimos puntualmente ante la comisión de Atención Ciudadana del Congreso Estatal, una alternativa distinta al paquete fiscal, en la que la ciudadanía no tuviera que pagar con nuevos gravámenes la ineficiencia y falta de sensibilidad del Gobierno de Mauricio Vila, mejorando la recaudación, accediendo a bolsas federales y redireccionando el gasto propuesto, que a todas luces no conoce de la austeridad que hoy exige la ciudadanía.

