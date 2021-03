PRI Yucatán acata acuerdo de IEPAC sobre paridad de género

A través de un comunicado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se define como "verdadero impulsor de las mujeres, de su participación política y social". De esta manera reitera su compromiso con la equidad de género.

Señala que en este rubo ha impulsado a candidatas a las alcaldías más importantes del Estado.

"Somos un partido que ha tenido dos gobernadoras emanadas de nuestro Instituto Político; somos y seremos siempre un partido a favor de las mujeres".

PRI reitera su trabajo sobre equidad de género

No obstante, el PRI reitera que para "una verdadera igualdad de condiciones de participación, no a través de la imposición, sino de la capacidad de cada persona, independientemente de su género". Por eso clara que no se trata de una competencia entre hombres y mujeres.

"Como partido siempre nos hemos conducido en apego a la legalidad, al cumplimiento de nuestras leyes, y en este sentido, como siempre lo hemos hecho, también en este proceso electoral 2020 - 2021 cumplimos cabalmente con la paridad horizontal y vertical como establece nuestra legislación vigente".

El acuerdo con el IEPAC

Sobre el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), en el que se exige a los partidos políticos designar candidatas en 15 de los 30 municipios más poblados de Yucatán, refrenda su compromiso con la legalidad y acatará puntualmente dicho acuerdo.

"Queremos ser claros en este tema, porque como partido, también respetamos los procesos internos en los que, de manera democrática, nuestra militancia eligió a sus candidatos, rompiendo con imposiciones e inercias del pasado".

Los tiempos políticos, señala el escrito, los obligan a actuar a la brevedad ante la proximidad del registro de candidatos.

"Sin duda lamentamos no tener las condiciones para avanzar más en la defensa de los acuerdos políticos alcanzados, toda vez que fueron producto de procesos internos democráticos, análisis profundos de documentos demoscópicos y principalmente, de la voluntad de todos los priistas que como nunca, fueron tomados en cuenta".

Por todo lo anterior, será en los próximos días, al registrar ante la autoridad electoral a nuestros precandidatos a los distintos cargos de elección en la entidad, cuando daremos a conocer la lista final completa de nuestras candidatas y nuestros candidatos.