Agrupación política niega vínculos con Ivonne Ortega

Reconciliándonos México Renace tuvo su primera asamblea

MÉRIDA.- “Comienza a gestarse en Yucatán una fuerza política sustentada en los valores, la moral, las familias y que dará cabida a nuevos líderes más cercanos a la gente”, señaló el Ingeniero Juan Ramón Félix López, dirigente nacional del movimiento “Reconciliándonos México Renace.

Aspiran a ser partido político

Este domingo se celebró la primera asamblea constitutiva del grupo que aspira a convertirse en partido político, para participar en los comicios electorales del 2021.

En el salón social Xochitl, de la colonia Fidel Velázquez de la capital yucateca, el naciente movimiento inició la búsqueda de 240,000 firmas en por lo menos dos de cada tres distritos electorales federales de todo el país antes de febrero del próximo año.

“No conozco a Ivonne Ortega”

La construcción del movimiento sucede precisamente a unos días de que la ex gobernadora de Yucatán y aspirante a la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, Ivonne Ortega Pacheco, renunciara al instituto político en el que militó por casi 30 años tras considerar que el proceso interno de la renovación de dirigéncia estuvo plagada de irregularidades.

Al respecto el Ing. Felix López fue claro: “No conozco a Ivonne Ortega Pacheco, no personalmente, no ha tenido un acercamiento con nosotros, la respeto por lo que ha hecho y como a cualquier ciudadano al interior de nuestro movimiento es bienvenida y estamos abiertos a escucharle, pero nada más”.

El representante local de “Reconciliándonos México Renace”, Esteban Rafful Quiñonez, subrayó.

“No buscamos ser un partido de figuras sino de ciudadanos con espíritu de liderazgo, en ese sentido no seremos pepenadores de líderes, abrimos las puertas a nuevas personas con esa visión de liderazgo, para juntos ir construyendo las propuestas políticas que el país requiere para salir adelante”.- Emanuel Rincón Becerra.