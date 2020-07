Primera prueba para aspirantes a consejeros del Iepac

Mañana, examen para la selección de tres consejeros

Treinta y nueve ciudadanas y 59 ciudadanos presentarán mañana sábado la primera prueba que consistirá en el examen de conocimientos, con la modalidad “Examen desde casa” por internet, para ver quiénes avanzan a la siguiente fase a fin de seguir el proceso de selección de los tres nuevos consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), informó ayer Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán.

A esta primera prueba solo un ciudadano no llegó, por no entregar toda la documentación que se solicitó como requisito, y de los 98 que presentarán el examen, 25 acudirán al edificio de la Junta Local del INE en esta ciudad, porque así lo solicitaron al no disponer de los equipos necesarios, los cuales se les facilitarán en este recinto; los demás harán el examen desde su casa u oficina, explicó.

Este examen de conocimientos, que fue elaborado por el Ceneval para los aspirantes a consejeros de Yucatán, corresponde a la segunda convocatoria 2020 que emite el INE para designación de consejeros en 19 estados del país, recordó, y quienes sean designados tendrán una gestión de siete años.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Página 10

Vocal INE

Fernando Balmes Pérez, vocal ejecutivo del INE, habló de la modalidad del examen.

“Desde casa”

El también delegado del INE en la entidad explicó que de conformidad con el Acuerdo INE/CG138/2020 y las respectivas convocatorias aprobadas por el Consejo General del INE el 19 de junio pasado, la modalidad del examen para la totalidad de los aspirantes inscritos en el proceso de selección y designación es “Examen desde casa”.