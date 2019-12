Prisión para un joven por el caso de un promotor

Relata un homicidio

“Sentí que había matado a Sergio”, declaró el joven B. L. S. a la Fiscalía General del Estado después de entregarse a las autoridades como el presunto responsable de la muerte del promotor artístico Sergio. S. N., ocurrida semanas atrás.

Ayer, Luis Edwin Mugarte Guerrero, juez segundo de control del Primer Distrito Judicial, formuló la imputación del acusado por homicidio cometido en riña con carácter de provocado.

El presunto autor del homicidio tiene 18 años de edad y llegó a los juzgados por su propia cuenta acompañado de su padre, su novia embarazada de ocho meses y otros familiares, pues la Fiscalía, se dijo, no solicitó la orden de aprehensión en su contra.

Después de formularse la imputación del delito, el fiscal adscrito solicitó la vinculación a proceso. Para eso aportó varias pruebas, una de ellas fue la declaración que el joven rindió cuando se entregó en el Ministerio Público el día 9 de diciembre, un día después de que fue hallado el cuerpo del occiso y tres días después de cometido el crimen.

El muchacho narró que conoció a Sergio en el restaurante “La casa del ceviche”, lugar del que el infortunado era socio y donde el acusado trabajaba como mesero.

Relató que desde que se conocieron hace aproximadamente un año comenzaron a salir a fiestas. Dijo que el promotor artístico le practicaba sexo oral y le pagaba 600 pesos.

El día cinco de este mes, declaró el joven, vía “inbox” Sergio le pidió que fuera a su casa. En primera instancia el imputado se negó, pero después aceptó y acudió en un Uber que el mismo occiso le envió. De nueva cuenta se dio el acto sexual, después vieron películas y se durmieron. Al día siguiente siguieron viendo películas hasta la tarde. Luego el occiso le pidió que le practique sexo anal.

“Yo le dije que no porque tenía miedo que me contagie de su enfermedad, pero él se puso como loco y me dijo que si yo no lo penetraba, él me iba a penetrar”, dijo.

El fiscal leyó que Sergio aventó al joven a la cama y ahí lo tomó del cuello mientras intentaba consumar otro acto sexual, acto que, declaró el joven, lo enojó mucho y le dio un cabezazo al occiso.

Ahí comenzó una riña. La hoy víctima habría tomado un cuchillo e intentó herir al joven, quien, se leyó durante la audiencia, se defendió y logró quitarle el cuchillo a Sergio para “picarle” primero en la costilla.

La pelea continuó y después Sergio tomó el cuchillo y atacó al muchacho, quien metió las manos para no ser herido, pero resultó con varias cortadas. Durante los forcejeo tiraron varias cosas de la vivienda.

En un momento dado el muchacho lanzó a Sergio al suelo y se le fue encima. “Yo ya estaba encabr… y lo comencé a picar en la cara”, dijo a la Fiscalía.

“Después reaccioné y sentí que había matado a Sergio”, leyó el fiscal adscrito de la declaración que habían recibido del imputado.

Tras el crimen, el joven fue al baño, dejando rastros de sangre en varias paredes de la casa. Tomó unos algodones para cubrir sus heridas y pidió un taxi. Fue a una farmacia para consultar y la doctora le dijo que tenía que ir a un hospital, por lo que le llamó a su padre y éste lo llevó a la clínica Pensiones, donde en un principio había dicho que lo asaltaron.

Más tarde pidió su alta voluntaria y se fue al hospital O’Horán.

Dos días después el cuerpo de Sergio fue hallado en la casa y un día después el muchacho acudió a la Fiscalía con sus abogados para declarar sobre lo sucedido.

Ayer el juez Mugarte Guerrero formuló la imputación por el delito de homicidio.

El día 27 se reanudará la audiencia y se impuso al presunto responsable la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 29 de diciembre.

Antes de la audiencia de imputación, la señora María Martha Navarro Arévalos, madre de la víctima, exigió justicia.— Gabriel Chan Uicab

