Problemas por atender

Llaman a resolver deficiencias en el transporte urbano

Luego de las elecciones del 6 de junio, las autoridades emanadas del PAN tienen todo para resolver el problema del transporte urbano, uno de los más graves de Mérida y que intenté solucionar durante mi gestión, pero no pude, advirtió la exalcaldesa Ana Rosa Payán Cervera.

El gobernador, el presidente municipal de la capital y la mayoría de los diputados pertenecen ahora a Acción Nacional y, por tanto, cuentan con todo para enfrentar el asunto. Si no lo hacen, “¡por favor, asesínenlos!”, dijo.

Ana Rosa Payán, que se autonombró “panista sin credencial”, concedió el lunes una entrevista a periodistas de Grupo Megamedia, dentro del ciclo de charlas con las mujeres más destacadas de la política local.

Hoy publicamos aquí una segunda entrega con lo más importante de esa charla, en la que Ana Rosa Payán señaló también que, al parecer, ya inició el proceso de sucesión para la gubernatura y que el candidato “más lógico” sería Renán Barrera Concha, “aunque tampoco sé si en el PAN piensan así”.

Esta es una síntesis de esa conversación:

Grupo Megamedia (GM): ¿Cree que ya se inició en el PAN el proceso de sucesión para la gubernatura? En algunos círculos se mencionan ciertos nombres. ¿A quién ve usted como candidatos?

Ana Rosa Payán Cervera (ARPC): Aunque ya nos vimos muy adelantados —Montejo se queda chiquito a nuestro lado— yo, empero, no he escuchado esos nombres. Debo decir que tengo pocas relaciones con los dirigentes del PAN, pero si Andrés Manuel (López Obrador) ya lo está haciendo, no dudaría que Vila esté observando quién lo sucederá y esté posiblemente armando ese proyecto.

Sin embargo, repito, no he escuchado nada y por eso no puedo dar nombres ni apellidos.

GM: Pero intentando hacer una reflexión, ¿no le suenan algunos nombres que pudieran ser candidatos?

ARPC: Casi por lógica pudiera decir que Renán. Él lo quería desde el período anterior, aunque allí hubo un acuerdo que dijo: hoy le toca a Vila, luego te tocará y así, se pusieron en fila.

Por esto presiento que el siguiente en la fila es Renán (Barrera), además porque después de dos triunfos consecutivos en Mérida —la fuente principal de los votos de Acción Nacional—, casi por lógica puedo afirmar que será él, pero tampoco tengo los elementos para decir si dentro del PAN también lo están pensando así.

Asuntos clave

GM: A propósito de Renán, ¿cuál es su opinión de él?

ARPC: Es un buen muchacho, está haciendo su mayor esfuerzo, pero debe atender, me parece, algunos asuntos de su gobierno, básicamente los relacionados con los Servicios Públicos Municipales, principalmente la basura. Cada vez que paso por una esquina y veo basura, ¡quiero llorar, quiero matar al director de esa dependencia!, por la falta de supervisión, de planeación, por lo que ustedes quieran.

El otro punto, que es el dolor de cabeza de todos los alcaldes y me incluyo allí, son los mercados, que son una bomba de tiempo.

GM: ¿Y cuál es su percepción del gobernador Vila Dosal?

ARPC: Es un buen chico, está trabajando mucho. Le pondría una estrellita definitivamente por su secretario de Fomento Económico, me parece de lo mejor. ¡Cómo ha traído recursos!, la verdad, muy bien. Igualmente Mauricio Sauri Vivas (secretario de Salud), por su titánica lucha contra el Covid. En general es un buen gobierno, pero me parece que hay un punto negro y se lo he dicho a Vila: el problema del transporte urbano que sigue sin resolverse.

También le he pedido que quite los maceteros que puso en el Centro. ¡Qué cosa más horrible! ¿Por qué los puso?, ¿es alcalde o gobernador?, que se defina.

Poner maceteros no es la solución para el centro de la ciudad, inclusive yo sería de la idea de hacerlo peatonal y quitar esos horribles maceteros para que la gente camine libremente por las calles.

Respecto al transporte urbano, creo que éste debe ser transversal, no concéntrico. Desde mi época quise cambiarlo y no se pudo. Ahora el PAN tiene al gobierno, al Congreso y al alcalde de Mérida. Si ellos no lo cambian, ¡por favor, asesínenlos!

GM: Precisamente, retomando lo que dice sobre la preeminencia política de Acción Nacional que, al parecer, tiene todo para ganar los comicios de 2024, ¿cree que eso puede ocasionar pleitos internos en el partido y una nueva fractura como la de 2007? Ese año usted abandonó el PAN por las irregularidades cometidas en el proceso de selección interna del candidato a la gubernatura, que favoreció a Xavier Abreu Sierra.

ARPC: No hay ni un partido que no corra ese riesgo. Al PRI le ha pasado, a Morena le pasará con toda seguridad, al PAN también le puede pasar, no hay nada escrito. La única letra que no se puede cambiar es la Biblia; del resto, todo...

GM: ¿Pero podría pasar?

ARPC: No lo pronostico en este momento, no estoy viendo qué va a pasar, pero me parece que podría pasar, como en efecto ocurrió en el PAN en 2007, de manera muy dolorosa para mí. Sin embargo, espero que ahora haya la sensatez para sentarse a dialogar y construir juntos, con la sociedad. Aquí lo importante es involucrar a los ciudadanos, no sentirse el rey del paraíso.

GM: ¿Pero cómo involucrar a los ciudadanos si la designación de los candidatos es a través de una decisión cupular?

ARPC: Pues precisamente por eso, habrá que buscar los mecanismos. Próximamente habrá cambios en la presidencia nacional del PAN. Espero que quien llegue tenga esa visión de involucrar a los ciudadanos en las decisiones del partido.

GM: Usted decidió renunciar al PAN en 2007.

ARPC: Sí, lo hice por esas múltiples irregularidades antidemocráticas. Fue una decisión muy dolorosa y hasta hoy siento esa espinita, pero después de todo, siempre lo he dicho, ser panista es una conducta, una actitud. La credencial no te dice que eres panista, dice que eres militante del PAN. Soy panista sin credencial, de hueso azul, si quieren. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA